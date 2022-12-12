رابح ماجر يتحدث عن التفوق المغربي التاريخي في العدد الجديد لـ«الكورة والملاعب»

صدر العدد الأسبوعي الجديد من جريدة «الكورة والملاعب» التي تصدر عن دار التحرير للطبع والنشر الأحد من كل أسبوع، ويترأس تحريرها الكاتب الصحفي محمد الدمرداش، ويتناول العدد موضوعات عن كأس العالم 2022 المقام في قطر خاصة في ظل تفوق المنتخب المغربي التاريخي بوصوله للمربع الذهبي، فضلا عن موضوعات وأزمات الدوري المصري.

الكورة والملاعب

وأفرد العدد الجديد من الكورة والملاعب تصريحات للاعب منتخب المغرب السابق رابح ماجر، الذي قال إن المغرب سطر تاريخا عربيا.. وغياب مصر والجزائر صعب، كما تم نشر تصريح خاص تحت عنوان «الكورة من قلب المونديال» لسانشيز قال فيه: صدمة الافتتاح كبيرة.. حاولنا التعافي دون جدوى.

وجاء في عناوين الصفحة الأولى أيضا ما يلي:

- نص ما دار في أزمة الشحات.. وتحذيرات عبد الحفيظ: إياكم وغضب كولر.

- الزمالك والوردي.. القصة فيها فلوس.

- فضل مصالحة بيبو وأبناء جيله في عزومة الصحراوي: مين يرضاها على نفسه.

- الإسماعيلي يشتعل.. والمصري يفتح الخزائن.. والاتحاد يترقب.

كما تضمن العدد الجديد من جريدة الكورة والملاعب مقالا للكاتب الصحفي محمد الدمرداش رئيس التحرير بعنوان «المونديال.. وغيرة الرجال».