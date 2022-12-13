والد الطفل مالك المصاب بضمور العضلات: أناشد رجال الأعمال التبرع لإنقاذ حياته

أعلنت أسرة الطفل مالك هشام، المصاب بضمور العضلات أن ما جمعوه حتى الآن تخطى 1.2 مليون جنيه من إجمالي المبلغ المطلوب لعلاجه وهو 4 ملايين جنيه.

والد الطفل مالك يكشف تفاصيل إصابته بضمور العضلات

وقال والد الطفل مالك هشام، مريض ضمور العضلات المقيم بمحافظة المنوفية، والذي يبلغ من العمر حوالي 5 سنوات ونصف، في تصريحات لـ«الوطن» إنه تم فتح حساب التبرع؛ لدعم مالك، ولكن المبلغ الذي تم تجميعه وصل إلي مليون و 223 ألف جنيه، حيث يحتاج أكثر من 4 مليون جنيه للعلاج الواحد، موضحا أن الجرعة تستمر لمدة سنة كاملة.

ويعاني الطفل مالك هشام، من إصابته بمرض ضمور العضلات، إذ تم اكتشاف إصابته منذ حوالي عامين بعدما شخصه الطبيب المعالج له، ولكن أصبحت حالته الصحية في حاجة إلى تلقي العلاج اللازم ويصل ثمن هذا العقار إلى 4 ملايين و150 ألف جنيه.

والد الطفل مالك يطالب بالتبرع لعلاج ابنه

وناشد والد الطفل مالك رجال الأعمال وجميع المواطنين للتبرع إلى نجله، لإنقاذ حياته، موضحًا: «نفسي ابني يرجع يقف على رجله كويس تاني زي باقي زمايله، وبناشد الناس كلها تساعد مالك عشان يقدر يعيش زي باقي الأطفال».