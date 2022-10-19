والد الطفل سليم مريض ضمور العضلات: «ابني مش بيتحرك ومحتاجين 40 مليون جنيه لعلاجه»

كشف المهندس محمد، والد الطفل سليم، المصاب بضمور العضلات الشوكي، تفاصيل الحالة الصحية لنجله، إذ ذكر أن الطفل بدأت تظهر عليه الأزمة الصحية عندما بلغ 9 أشهر، إذ كان لا يتحرك: «مش بيتحرك ومش بيوقف حتى لما بيقعد دماغه مش متزنة وبترجع للخلف، ومش بتثبت في مكانها»، لذلك ذهبوا به إلى أحد الأطباء المتخصصين في الأطفال، الذي أبلغهم أن الطفل لا يعاني من أي مشكلة، ويمكن حل أزمته الصحية من خلال فيتامينات وكالسيوم، لكن الأسرة لم تقتنع بهذا التوصيف.

طبيب المخ والأعصاب لم يكتشف الإصابة

وأضاف «محمد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، الذي يُعرض على شاشة «etc»، وتقدمه الإعلامية إنجي أنور، أن الأسرة ذهبت به إلى طبيب مخ وأعصاب، ووصف الحالة بأنه يعاني من تأخر حركي ويحتاج لعمل علاج طبيعي على أمل التحسن: «عملنا جلسات علاج طبيعي، بس قولنا نكشف عند طبيب جينات وراثية، وقال سليم مريض وإزاي محدش واخد باله، عنده ضمور عضلات شوكي، وطلب مننا نعمل تحليل جيني»، موضحًا أن أول تحليل تم إجراؤه لم يظهر النصف الثاني من الجين الذي على أساسه تتحدد الحالة.

تجميع 635 ألف جنيه حتى الآن

وتابع والد الطفل، أنه جرى عمل رنين على المخ، وجاءت نتيجته جيدة: «عملنا تحليل جيني تاني ظهر أنه عنده بالفعل ضمور شوكي في العضلات من النوع الثاني، لذلك لجأنا لفتح حساب في بنكي cib والأهلي وفوري تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وجمعنا حتى الآن 635 ألف فقط، وعاوزين نكمل المبلغ لـ40 مليون، وهو عمره دلوقتي سنة و10 شهور وباقي له شهرين والمدة تنتهي».