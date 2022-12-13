وزيرة الهجرة للمستثمرين المصريين بالإمارات: باب الوطن مفتوح أمامكم

التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كبار المستثمرين المصريين في الإمارات، علي هامش جولتها الخارجية الثانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور السفير أشرف الديب قنصل مصر العام في دبي، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وعدد من ممثلي البنوك الوطنية المصرية.

وقالت السفيرة سها جندي، إنّ الجالية المصرية في الإمارات من أكثر الجاليات تميزا والتزاما، واستعرضت وزيرة الهجرة، التطورات الخاصة بتسهيل وزارة الهجرة مشروع إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، بالإضافة إلى مختلف فرص الاستثمار المتاحة في مصر، ومناخ الاستثمار المواتي والمحفزات الممنوحة والمجالات ذات الأولوية بالنسبة لمصر، وعلى رأسها مجالات التصنيع والمجالات الإنتاجية.

وأكدت أنّ رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وجه بالبدء في إنشاء شركة استثمار للمصريين بالخارج، لافتة إلى أن الوزارة نسقت مع كافة الجهات المعنية، بداية بالهيئة العامة للاستثمار، وهيئة الرقابة المالية بحضور رئيس البورصة، ولقاءات وزير المالية والتجارة والصناعة والزراعة والسياحة، إضافة للقاء رئيس البنك المركزي ورئيس اتحاد البنوك الوطنية.

وأوضحت وزيرة الهجرة إنه تم تنفيذ استقصاء للرأي لعينة من المصريين بالخارج، وتصدر الاستثمار العقاري والزراعي اهتماماتهم، كذلك الاستزراع السمكي واستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني، ثم الإنتاج الصناعي، تلتها مجموعة متنوعة من الاهتمامات خاصة بالاستثمار في المجالات الصحية والتعليم والسياحة.

إطلاق شركة استثمارية للمصريين بالخارج

وأشارت الوزيرة إلى اقتراح المستثمرين إطلاق شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وأيضا تخصيص صندوق يطرح في البورصة يتيح لصغار المستثمرين المشاركة فيه، موضحة أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية بالإضافة للمستثمرين الراغبين، للعمل على الانتهاء من تأسيس الشركة، مؤكدة أن من أولويات الدولة الاستثمار في الجانب الإنتاجي وإنشاء المصانع، خاصة في ظل ما يمر به العالم من تحديات غير مسبوقة، ظهرت عقب أزمة كوفيد 19، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أظهرت أنه لا بديل عن زيادة الاستثمارات المحلية وتوطين الصناعات.

وأوضح المستثمرون المشاركون في الاجتماع رغبتهم في طرح المتوفر من فرص المشاركة في شركات قائمة بالفعل وتم إعادة هيكلتها وحققت استقرارا وعائدا جاذبا للمستثمرين، أو طرح أسهمها للمصريين في الخارج بالبورصة، مشيرين إلى نوعين من المستثمرين، كبار المستثمرين وهم أصحاب الخبرة المحددين للاتجاه الذي يرغبون السير فيه، وبحاجة فقط لمعرفة المعروض من دراسات جدوى متكاملة، والنوع الثاني هو صغار المستثمرين الذين يحتاجون إلى استبيان لاستطلاع اهتماماتهم والمشاركة بأسهم في الشركات لأنهم غير قادرين على إدارة أعمال مستقلة.

وردًا على تساؤل عن إتاحة الفرصة لدور أكبر للقطاع الخاص في عملية الإنتاج، أوضحت وزيرة الهجرة أن الباب مفتوح أمام المستثمرين للمشاركة في المشروعات القائمة، والتي اثبتت نجاحًا متميزا، مؤكدة أن الشراكات هي السبيل لتحسين بيئة الاستثمار، ونقلت لهم حرص الحكومة علي تعزيز دور القطاع الخاص وتيسير اجراءات بدء استثمارات جادة.

وطالب رجال الأعمال المصريين بالإمارات، بتوفير مظلة تأمينية للموظفين العاملين لديهم في شركاتهم، وهو ما أجابت الوزيرة عنه بوجود مندوب لهيئة التأمينات والمعاشات في الوفد الرسمي للزيارة من أجل هذا الهدف لتسهيل اشتراك الراغبين في نظام المعاشات بامتيازات غير مسبوقة ووفقا لمختلف شرائح الاشتراك.

تخصيص صندوق أفكار ومقترحات

وخلال اللقاء، طالب المستثمرون بتخصيص صندوق أفكار واقتراحات، مربوط بمختلف وسائل الاتصال وتعهدت الوزيرة بإضافتها على التطبيق الجاري تنفيذه، بجانب دراسة مقترح تخصيص «صندوق معاش للعاملين بالخارج» على غرار المنفذ في عدد من الدول، بجانب تخصيص أنشطة مستمرة مع برامج تعزيز الهوية المصرية للجيل الثاني والثالث وتخصيص أجندة بفعاليات يتم الإعلان عنها منها عن أنشطة عن بُعد وزيارات وجولات لاهم المعالم السياحية بما يضمن استمرار الارتباط للأجيال الجديدة مع الوطن وتقاليده وثقافته.

وفي ختام اللقاء، أكدت السفيرة سها جندي أن الباب مفتوح أمام أي اقتراحات للمصريين بالخارج حول العالم، مؤكدة أنهم جزء مهم من صناعة القرار الوطني، وتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، وتم الاتفاق علي استدامة التواصل سعيًا وراء تحقيق أكبر فائدة للوطن والمستثمرين.