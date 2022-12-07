الجالية المصرية بالسعودية: وزيرة الهجرة وعدت بإيفاد بعثات لاستخراج «الرقم القومي»

أعرب تامر بنه، نائب رئيس الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية في السعودية، عن سعادته بزيارة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للمملكة العربية السعودية، حيث تضم أكبر جالية مصرية بالخارج.

زيارة متميزة بعد سبع سنوات من آخر زيارة

وأضاف نائب رئيس الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية بالسعودية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن زيارة وزيرة الهجرة المصرية للسعودية كانت زيارة متميزة بعد سبع سنوات من آخر زيارة، وكانت تحمل في طياتها الود والمحبة والإصرار على خدمة المصريين بالخارج.

وأشار «بنه» إلى أن بداية الزيارة كانت افتتاح معرض النيل العقاري بالرياض وبعدها زيارة نائب وزيرة الخارجية السعودية وزيارة وزير الموارد البشرية السعودي، ثم لقاء بمنزل الدكتور حسن الجراحى مساء مع السفير أحمد فاروق ونائب السفير ضياء الدين حماد ووفد من العاملين بالسفارة والقنصلية وبعض أبناء الجالية المخلصين.

وأوضح نائب رئيس الجالية، أن يوم الجمعة الماضي شهد لقاء في القنصلية مع أعضاء البعثة برئاسة القنصل العام السفير طارق المليجى وناقش قانون استيراد السيارات للمغتربين دون جمارك.

بعثات من وزارة الداخلية لإصدار بطاقات الرقم القومي

وأكد «بنه»، أن الزيارة شملت الوعود بمبادرات جديدة لإرضاء المصريين بالخارج ثم طرح عدد من المشكلات التي تواجه المغتربين بالمملكة وطرق حلها والحديث عن إنشاء شركة مساهمة تقوم بدفع عجلة التنمية وخدمة المغتربين وأولادهم.

وأضاف أن من بين ما ميز هذه الزيارة، هو وجود مديرة امتحانات «أبناؤنا بالخارج» ومناديب على أعلى مستوى من البنك الأهلي ومصر والقاهرة ورئيس إدارة المراجعة بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ورئيس شعبة جمارك السيارات، وتم ايضاح مزايا الخدمات التي تقدم للمغتربين من خلالهم.

أشار نائب رئيس الجالية، إلى مفاجأة وزيرة الهجرة خلال الزيارة بشأن إيفاد بعثات من وزارة الداخلية لاستصدار بطاقات الرقم القومي وبعثات من وزارة الدفاع لإنهاء مواقف التجنيد للمغتربين.

وأنهى «بنه» حديثه بقوله: «زيارة حملت في طياتها الكثير، ولكن الأهم والأبرز أن دولتك معك وخلفك أينما كنت في ظل جمهورية جديدة وقيادة تعي مطالب الشعب».