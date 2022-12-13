انعقاد مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع بمسجد الحسين

عقدت وزارة الأوقاف، ‏اليوم الثلاثاء، مقرأة كبار قراء القرآن الكريم وأعلام دولة ‏التلاوة بمصر، برواية ورش عن نافع من مسجد الإمام الحسين، وبرئاسة الدكتور عبد الكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.

أبرز الحضور

عضوية كل من القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ محمود علي حسن، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، والقارئ الشيخ محمود الخشت، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وإشراف فني للأستاذ ‏عبد العزيز عمران، وبحضور الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون ‏القرآن الكريم والمساجد، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ محمد ملكة عضو الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، وجمع غفير ‏من رواد المسجد، في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، وفي جو ‏إيماني بمسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة.

شكر للرئيس السيسي

قال الدكتور عبد الكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، إن الكلمات والحروف تتسابق للتعبير عن مدى الامتنان والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لعنايته بالقرآن الكريم وأهله، ودعمه للفكر الوسطي المستنير، موجهًا الشكر لوزارة الأوقاف التي لم تأل جهدًا في خدمة القرآن الكريم بقراءاته، ودعم أهل القرآن الكريم، وخدمة الدعوة الإسلامية.