زحام الزائرين في محيط مسجد الحسين احتفالا بذكرى استقرار الرأس الشريف

احتفل العديد من المسلمين داخل محيط مسجد الحسين، بذكرى قدوم رأس الحسين، التي استمرت لأيام، وتختتم الثلاثاء المقبل، عن طريق الابتهالات وجلسات الذكر في محيط المسجد.

وبدأ زوار مسجد الحسين، في التوافد منذ صلاة الظهر، من أجل الصلاة هناك، وأيضًا الاستراحة داخل المسجد، ثم زيارة ضريح الحسين داخل المسجد متباركين به، قبل أن يؤدون صلاة العصر في عدد كبير اكتظ به المسجد.

وزار مسجد الحسين اليوم، العديد من الجنسيات المختلفة، من الآسيويين والأفارقة من أصحاب البشرة السمراء، ومن كبار السن والصغار، وأيضًا كان هناك حضور كثيف للسيدات في المصلى الخاص بهم.

واتضحت مظاهر الاحتفال حول المسجد، من التقاط الصور التذكارية وشراء الهدايا البسيطة من أمام المسجد، ثم جلسات الذكر العائلية في محيط المسجد بإنشاد «المسك فاح»، وغيرها من الأناشيد الدينية الشهيرة، ورددوا مقولة «مدد يا أبا زين العابدين، يا شريف يا حبيب سيدنا النبي»، وسط تصفيق صغير ودوائر بعدد قليل.

وشهد اليوم، قدوم العديد من السائحين الأجانب من الجنسين إلى مسجد الحسين، في رحلات سياحية استهدفت محيط المسجد ورؤية معالمه، منهم من دخل إلى الجامع ومنهم من اكتفى بالمشاهدة خارجيًا، وسط سعادة كبيرة منهم برؤية المكان التاريخي وشراء البضائع اللطيفة هناك.

وسهّل خدام مسجد الحسين والقائمين عليه، الطريق لدخول المسجد والضريح والخروج منه، لتيسير حركة الزائرين وسط الزحام الشديد الذي ظهر هناك، وخروج اليوم دون أي مشكلات وبشكل حضاري يليق بالحضور من مصر وخارجها.