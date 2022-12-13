المجموعة المالية هيرميس تعلن إتمام الإصدار السابع بقيمة 200.6 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان

يأتي هذا الإصدار بعد نجاح الإصدار السادس ليبرز الطفرة التي حققتها المجموعة المالية هيرميس في سوق سندات التوريق المصري الناشئ، فضلًا عن التزامها بتقديم المنتجات عالية الجودة والقيمة في السوق المحلي

القاهرة في 13 ديسمبر 2022

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الإصدار السابع البالغ قيمته 200.6 مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق مدتها عامين وبقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، علمًا بأن الصفقة تمثل ثاني إصدار لسندات توريق للشركة خلال العام الجاري.

جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة.

وقد تم طرح الإصدار على شريحتين:

· تبلغ قيمة الشريحة الأولى 150.45 مليون جنيه ومدتها 10 شهور، وقد حصلت على تصنيف ائتماني (Prime-1)[1] من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «MERIS»،

· تبلغ قيمة الشريحة الثانية 50.15 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات، وحصلت على تصنيف ائتماني (A) من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «MERIS»

ويعد ذلك الإصدار هو الأول من نوعه الذي تقوم به الشركة حيث يتضمن فترات استحقاق متوسطة الأجل تصل إلى 3 سنوات، وهو ما يعكس الجهود الحثيثة التي بذلتها شركة «بريميوم إنترناشيونال» لتقديم الحلول الابتكارية لعملائها بمدد سداد متوسطة الأجل.

وفي هذا السياق، أعربت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازها بهذا التعاون مع شركة «بريميوم إنترناشيونال» والذي يأتي عقب نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام الاصدار الثالث ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «ڤاليو» بقيمة 2 مليار جنيه وأول إصدار لسندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية في مصر لصالح شركة «سيرا للتعليم»، وإتمام الإصدار الثالث من برنامج سندات توريق لصالح مجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية».

وأشارت مي حمدي إلى ارتفاع وتيرة النمو الملحوظ بسوق سندات التوريق في مصر، وذلك على خلفية ارتفاع قيمة الإصدارات خلال العام الحالي مقارنة بعام 2021.

وأضافت مي حمدي أن المجموعة تتطلع إلى تعظيم الاستفادة من نمو الطلب على الاستثمارات مرتفعة العائد، وذلك عبر توفير باقة متنوعة من المنتجات في مجال ترتيب وإصدار الدين التي تتميز بعوائدها الكبيرة، وذلك من أجل مساعدة مجتمع الأعمال المصري على تأمين السيولة النقدية اللازمة لتحقيق خطط النمو المستهدفة.

ويذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد، فضلًا عن قيامها بدور ضامن تغطية الإصدار بالتعاون مع كل من البنك التجاري الدولي (CIB) والبنك الأهلي المصري (NBE).

—نهاية البيان—

عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 14 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 39 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة.

وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة.

وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

نفخر بالتواجد في: مصر الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية الكويت عمان الأردن باكستان المملكة المتحدة كينيا الولايات المتحدة الأمريكية بنجلاديش نيجيريا فيتنام سنغافورة

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قطاع العلاقات الإعلامية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

PublicRelations@EFG-Hermes.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

melgammal@efg-hermes.com

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.

[1] تمويل مهيكل