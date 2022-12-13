«س وج».. كل شيء عن «سُلفة المعاشات»: 3 أضعاف «القبض» وبدون فائدة

مع بداية العام المقبل، تتيح هيئة البريد أمام أصحاب المعاشات فرصة الحصول على سلفة كدفعة مقدمة من المعاش وسدادها على أقساط للمساهمة على سداد التزاماتهم ورفع الضرر عنهم، ترصد «الوطن» في هذا التقرير كافة التفاصيل الخاصة بهذه السلفة، وفقا لما صرح به شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصري لـ«الوطن».

ما قيمة هذه السلفة ؟

وأعلنت الهيئة القومية للبريد، السماح لعملاء المعاشات الحصول على دفعة مقدمة من المعاش، تصل إلى ثلاثة أمثال قيمة المعاش عبر تطبيق «خزنة»، وسداد القيمة على أقساط لمدة تصل إلى 12 شهرًا، من خلال أكثر من 4300 مكتب بريد على مستوى الجمهورية بكل سهولةٍ ويسرٍ.

هل هناك فائدة؟

السلفة بدون فائدة لكن يخصم حوالى 15 جنيه شهريا رسوم إدارية.

كيف يمكن الحصول على هذه السلفة؟

يجب على أصحاب المعاش تحميل تطبيق «خزنة»، على هاتفه المحمول، ثم ملئ استمارة والتوقيع عليها وخلال أيام تصل السلفة.

يأتي ذلك في إطار التعاون الذي جرى بين البريد المصري، وشركة «خزنة»، بهدف تقديم خدمات مالية متميزة لعملاء البريد من أصحاب المعاشات عبر تطبيق الهاتف المحمول.

موعد تطبيق سلفة البريد لأصحاب المعاشات؟

ذكرت الهيئة القومية للبريد، أنه يتم حاليا العمل على تصميم الإطار الفكري والمنهجي لهذا المشروع، وسيتم إطلاقه في الربع الأول من العام 2023، في ظل اهتمام الهيئة بتحسين جودة جميع الخدمات البريدية والمالية والحكومية واستحداث خدمات جديدة تلبي احتياجات المواطنين.

هل هناك حد أدنى أو أقصى للحصول على السلفة؟

أى مواطن يحصل على معاش بأى قيمة يستطيع الحصول على ثلاث أضعاف معاشه كسلفة تسدد على 12 شهرا، تخصم تلقائيا، ولا يشترط حد أدنى أو أقصى يتقاضاه أصحاب المعاش.