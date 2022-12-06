«البريد» تستضيف اجتماعات «اتحاد الأورومتوسطي» بمشاركة 11دولة

تستضيف هيئة البريد المصري اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد البريدي الأورومتوسطي والجمعية العامة الخامسة عشر للاتحاد، بمدينة الأقصر، بمشاركة ١١ دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأورومتوسطي وهى: كرواتيا وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ولبنان ومالطا والمغرب وموناكو وفلسطين وسلوفينيا وإسبانيا والأردن وليبيا وسوريا وتركيا إلى جانب كبار الشخصيات البريدية العالمية وعلى رأسها مساهيكو ميتوكي، مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي.

العديد من الموضوعات المحورية الهامة

من جانبه قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن هذه الاجتماعات تحمل أهمية كبيرة، حيث إنها تتناول العديد من الموضوعات المحورية الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدي والتحديات التي تواجهه حول العالم؛ حيث تناقش الاجتماعات عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكذلك مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الإدارات البريدية العربية والأوروبية بالشكل الذي يلبي آمال وتطلعات العملاء وتبادل الخبرات والمعرفة بين بلدان شمال وجنوب المتوسط".

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة مناسبة لمناقشة الموضوعات التي تخص البريد المصرى مع مختلف البلدان الأعضاء بالاتحاد وتوفر فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين جميع الإدارات البريدية المشاركة في مجالات تقديم الخدمات البريدية عبر إنشاء آلية عمل تضامن بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لهذه الاجتماعات تأتي تأكيدا على الدور الريادي للبريد المصري على الساحة الإقليمية والعالمية.

إجراء انتخابات اعضاء مجلس الادارة

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الجلسة الخامسة عشر للجمعية العامة للاتحاد البريدي الأورومتوسطى شهدت إجراء انتخابات اعضاء مجلس الادارة و قد فاز بها كل من مصر و ايطاليا و البانيا و فرنسا و تركيا و المغرب و اسبانيا و الأردن و الجزائر و لبنان وسيتم انتخاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الجديد خلال الدورة القادمة "٢٠٢٢ - ٢٠٢٣" بالجلسة المسائية كما تم مناقشة خطة العمل المستقبلية وتعديل الاتفاقية الخاصة بالاتحاد الأورومتوسطي لتشمل صفة مراقب مميز وتعديل النظام الداخلي وقواعد فرق العمل.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البريدي الأورومتوسطي التقي الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري، مساهيكو ميتوكي مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي و تباحثا خلال اللقاء أهم الموضوعات التي تشغل القطاع البريدي الدولي ودور المؤسسات البريدية في تحقيق الشمول المالي وتنمية حجم التجارة الالكترونية ودور الشبكة البريدية في دعم سياسات البلدان الوطنية في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية خاصة في البلدان النامية، إلى جانب توجهات البريد في تبني سياسات مستدامة عالميا.

هذا وقد أشاد السيد ميتوكي بالتطور الذي حققه البريد المصري على كافة الأصعدة مثل جودة الخدمة و الانتشار و التحول الرقمي مع التزامه بدوره في توفير خدمة بريدية شمولية مشيرا الي أن البريد المصري مثال تحتذي به العديد من البلدان.