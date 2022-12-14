خبراء التسوية ينهون دعوى طلاق بالصلح بين زوجين بمحكمة الأسرة في القاهرة

نجح خبراء التسوية بمحكمة الأسرة، في إنهاء دعوى طلاق لزوجة في العشرين من عمرها بسبب اعتراض الزوج على عملها، حيث توصل الخبراء إلى حل أرضى الطرفين.

طلبت الطلاق بعد 3 سنوات

بصوت مرتبك بدأت «حنان»، مشيرة إلى اعتراض زوجها على عملها: «تزوجته بعد أن تعرفت عليه من خلال عملي، وطلب الارتباط بي فوافقت، وحينها لم يطلب مني ترك عملي طوال فترة الخطبة، بل كان يشجعني».

عملها سبب دعوى الطلاق

وطلبت الزوجة من الخبراء أن يسألوه إذا كان طلب منها ترك عملها بعد الزواج، فرد زوجها بأنه لم يكن يعلم أن مواعيد عملها لم تناسبه لهذا الحد، وأن طبيعة عملها ستجعلها تقصر في حقة والمنزل، ومن هنا بدأ يطلب منها التوفيق بين المنزل والعمل، لكنها لم تبال لرأيه، فبدأ يطلب منها ترك العمل للتركيز علي حقوقه وحقوق المنزل، لكنها رفضت وتركت منزل الزوجية في محاولة منها للّي ذراعه، لكنه طلب منها التفكير مرة أخرى.

«بعد 5 أشهر من الزواج تحولت حياتي إلى جحيم بسبب المشاجرات المستمرة، وسط إصراره على ترك العمل، وحينما رفضت استمرت المشادات على مدار سنة وحينها قررت أن أطلب الطلاق»، وفقًا لحديث الزوجة أمام خبراء التسوية.

صلح أمام خبراء التسوية

واختتمت الزوجة حديثها للخبراء أنها لم توافق على الصلح بأي شكل، إلا إذا وافق على عملها، وأنها تركت منزل الزوجية منذ عامين، وبعد أن رفض طلاقها، لجأت لمحكمة الأسرة بالقاهرة، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر حملت رقم 42753، وتنازلت عن الدعوى بعد أن أقر بموافقته على عملها، أمام خبراء التسوية وكتب ذلك في العقد.