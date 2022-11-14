حقوق الزوجة والأبناء بعد الانفصال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

تلجأ بعض الزوجات لمحكمة الأسرة بعد تأكدها من استحالة الحياة الزوجية، لينتهي الأمر بالانفصال وحينها تحاصرها التساؤلات بشأن حقوقها وحقوق صغارها، وهو ما ضمنه قانون الأحوال الشخصية للزوجة بعد الانفصال، بغرض حمايتها وأطفالها.

وخلال هذا التقرير ستجيب «الوطن»، عن التساؤل الذي يشغل العديد من السيدات بعد الانفصال، بشأن حقوقها وصغارها وفقًا للقانون، حسبما أفاد على حمودة المحامي المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية.

حقوق الزوجة بعد الانفصال

وقال «حمودة»، إن قانون الأحوال الشخصية منح المرأة بعد الطلاق 3 حقوق: «مؤخر صداقها المثبت داخل عقد الزواج أو بشهادة الشهود، نفقة عدتها وتقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، ونفقة المتعة وتقدر بنفقة 24 شهرًا».

حقوق المطلقة وصغارها

وأضاف «حمودة»: «إن كانت المرأة حاضنة، يكون لديها 7 حقوق إضافية لحقوقها السابقة وتحصل المطلقة الحاضنة على حقها في التمكين من مسكن الزوجية، أو حقها في أجر لمسكن الحضانة، ونفقة الصغار، وأجر لها مقابل حضانتها للأطفال، وأجر للرضاعة، ومصروفات علاج للأطفال، ومصروفات تعليمهم، بالإضافة لمصروفات كسوة على الأقل وحدة للصيف وأخرى للشتاء».