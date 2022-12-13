مصرع شخص سقط من سطح منزل أثناء تركيب «طبق دش» في طنطا

لقي شخص في العقد الخامس من العمر مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سطح منزل، بمنطقة سوق السباعي، بتل الحدادين، التابعة لمدينة طنطا، بعد أن اختل توازنه أثناء تركيب «طبق دش»، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة.

تركيب «طبق دش»

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وغرفة عمليات الإسعاف بمدينة طنطا، بلاغا يفيد بإصابة شخص بإصابات خطيرة ومختلفة، إثر سقوطه من أعلى سطح منزل، كائن بمنطقة سوق السباعي، بتل الحدادين، بعد أن اختل توازنه أثناء تركيب طبق دش.

اختلال توازن العامل

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع فني دش يدعى «السيد.ر»، مقيم بقرية كفر عصام، بدائرة مركز طنطا، إثر سقوطه من اعلي سطح منزل، بعد أن إختل توازنه أثناء تركيب طبق دش، وجري نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي، في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، لمعرفة ما إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.