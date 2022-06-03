كان بيركب طبق دش.. مصرع شاب سقط من أعلى عمارة في الدقهلية

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه اليوم الجمعة، من علو أعلى سطح عمارة بمساكن خالد في مدينة شربين بالدقهلية، أثناء إجراء أعمال صيانة لطبق استقبال إشارة التليفزيون «الدش»، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى شربين المركزي، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال

وصل بلاغ إلى مأمور مركز شرطة شربين، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط شاب من أعلى سقف إحدى عمارات مساكن خالد بمدينة شربين، ليستقر على الأرض جثة هامدة، ونقلته سيارة إسعاف الشاب إلى الاستقبال في مستشفى شربين المركزي، وأكد الأطباء وفاته، وكلفوا بنقله إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة.

سقط أثناء تركيب طبق دش

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعي «أحمد أسامة الديب»، مقيم بمدينة شربين، في العقد الثاني من عمره، ولقي مصرعه عقب سقوطه من علو أثناء تركيبه طبق دش بأحد العمارات.

ونقلت جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى، في مستشفى شربين المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وباشرت التحقيقات.