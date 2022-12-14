تطورات التحقيق في مقتل أسرة بكفر الشيخ على يد «آخر العنقود».. محامي يوضح العقوبة

في واحدة من الجرائم الأسرية المروعة التي راح ضحيتها أب وأم وابن بطعنات داخل منزل الأسرة في قرية «الشقة»، بكفر الشيخ، ظلت الجريمة غامضة لمدة 30 يومًا حتى نجحت المباحث في كشف غموضها، إذ تبين أن الابن الأصغر هو منفذ الجريمة وألقت القبض عليه قبل يومين وقُدم إلى النيابة العامة التي قررت تجديد حبسه لمدة 15 يومًا ذمة التحقيقات.

وفقا لبيان رسمي صدَر عن الداخلية اعتراف المتهم وهو حاصل على ليسانس آداب بـ القتل العمد أمام النيابة العامة، إذ أقرّ أنَّه طلب الميراث فطردوه من المنزل، فأقدم على ارتكاب جريمته بسكين المطبخ وقطع خراطيم الغاز ولاذ بالفرار.

المتهم ارتكب جريمته وهرب إلى الإسكندرية

وأضاف المتهم أنَّه هرب إلى الإسكندرية قبل 30 يومًا وظن أنَّه أفلت من العقاب حتى نجحت المباحث في تحديد هوية منفذ الجريمة وألقت القبض عليه وعند مواجهته بأدلة الاتهام اعترف بتفاصيل الجريمة وأرشد عن مكان السكين الذي ألقاه في مصرف زراعي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنَّ المتهم حضر من مكان عمله في «سوبر ماركت» بالإسكندرية يوم 11 نوفمبر الماضي، ومكث مع أسرته ليلة واحدة وفي صباح اليوم التالي تشاجر مع شقيقه الأكبر الذي يعمل مدرسًا على الميراث فقتله كما لقيت والدته ووالده ذات المصير.

ونظرًا لوقوع منزل الأسرة على أطراف قرية الشقة تحوطه الزراعات بعيدًا عن الكتلة السكنية المترابطة، لم ينتبه أي من الجيران إلى حدوث الجريمة إلا بعد أسبوع عندما لاحظت المدرسة انقطاع الابن الأكبر عن عمله كمدرس وبالاستفسار عن طريق أبناء قريته اكتشفوا مقتله ويدعى محمد.ج.ع 45 سنة، معلم بالمرحلة الإعدادية، ووالده ج.ع 80 سنة، ووالدته أنيسة.أ.ا 75 سنة.

نتائج معاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة

وبيّنت معاينة النيابة العامة أنَّ رائحة الجثامين أظهرت مرور أكثر من أسبوع على الجريمة، وتبين من معاينة مسرح الجريمة سلامة جميع النوافذ والأبواب ما يؤكّد أنَّ الفاعل دخل المنزل بطريقة سليمة، ورصدت كاميرا مراقبة بمحل تجاري على مشارف القرية خروج المتهم من القرية في وقت معاصر لتنفيذ الجريمة.

وبحسب مصادر، فمن المقرر إحالة المتهم إلى الجنايات خلال أيام، إذ أقامت النيابة العامة أدلة الاتهام على المتهم وقررت حبسه بتهمة القتل العمد بعد اعترافه بتفاصيل الجريمة وإرشاده عن مكان السلاح المستخدم في جريمة القتل وتحريات المباحث وكاميرات المراقبة.

خبير قانوني يكشف عقوبة مرتكب جريمة كفر الشيخ

يقول الخبير القانوني سمير عبدالعظيم المحامي بالنقض إنَّ عقوبة مرتكب جريمة كفر الشيخ وفق الاتهام المسند من النيابة العامة هي الإعدام شنقًا، لأن المتهم قتل الضحايا الثلاثة عمدًا عن طريق تسديد الطعنات في أجسادهم بقصد إزهاق أرواحهم.

وأضاف الخبير القانوني، لـ«الوطن»، أنَّ نص قانون العقوبات يوضح تفاصيل العقوبة: «يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام».