طلبات دفاع «صيدلي حلوان»: استدعاء الطبيب الشرعي وإضافة تهمة القتل العمد

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء شوقي، إلى طلبات دفاع ولاء زايد، المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان».

استدعاء الطبيب الشرعي

وطلب نشأت عبدالعليم، دفاع المجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان، مناقشة شاهدي الإثبات الرابع والثامن، واستدعاء الطبيب الشرعي لسماع شهادته بشأن التقرير الطبي الصادر من مصلحة الطب الشرعي، وإضافة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمتهمين.

الادعاء مدنيًا بـ500 ألف جنيه

كما طلب المحامي، الادعاء مدنيًا بمبلغ 500 ألف جنيه وواحد، وإحالة القضية إلى لجنة خماسية من أساتذة الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين، لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة، وأن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيب البدني على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.