5 أسباب تؤدي إلى تلف بطاريات السيارات.. اعرفها

تُعد البطارية عمود السيارة، فإذا تلفت توقفت السيارة عن العمل، فلا يوجد عمر افتراضي محدد لها فمن الممكن أن تعمل بطارية لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، إلا أن البعض يتفاجئون بتلفها دون معرفة السبب.

وفي هذا الصدد، أوضح معتز عاطف، خبير السيارات، أبرز 5 عوامل تؤثر على بطاريات السيارات، وذلك خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين، المذاع عبر فضائية «DMC»، وجاءت الأسباب كالتالي:

- سوء الاستخدام الشخصي لصاحب السيارة.

- شحن الدينامو بشكل غير صحيح وعمل اللمبة الخاصة به في حالات انقطاعه فقط.

- وصول شحن الدينامو إلى 12.5 فولت بدلًا من 13.5 أو 14 فولت.

- زيادة مصابيح السيارات التي تدخل الصحاري بشكل كبير يفوق قوة تحمل البطارية والدينامو.

- تركيب ملحقات إضافية بالسيارة كأجهزة الصوتيات والسماعات.