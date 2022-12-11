طرح أماكن انتظار السيارات بالأقصر في مزاد علني للاستفادة منها

أعلن مجلس مدينة الأقصر، طرح مزاد علني عام لعملية طرح استغلال أماكن انتظار السيارات بالشوارع الآتية؛ «شارع السرب السياحي - خلف مسجد الشبان المسلمين - منطقة أمام جو باص بشارع رمسيس - منطقة بساحة أحمد النجم- عدد (2) شارع متفرع من شارع خالد بن الوليد نزله الزناتي وشارع العندليب».

موعد المزاد

وتحدد جلسة يوم الأربعاء 28 ديسمبر الجاري الساعة 10 صباحا، وتعقد الجلسة بمجلس مدينة الأقصر بجزيرة العوامية، تسحب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة التعاقدات بمجلس مدينة الأقصر نظير سداد مبلغ قدره 299 جنيه بالاضافه إلى 4186 جنيه قيمة مضافة للنسخة الواحدة تسدد بخزينه مجلس مدينة الأقصر وتضاف إليها خمسة جنيهات في حاله طلبها بالبريد، ومبلغ 20 ألف جنيه، قيمة تأمين دخول المزاد، يزاد إلى نسبه 10% من القيمه الرأسية لأعلى سعر عند الترسيو تسدد فور الرسو.

وأوضح مجلس مدينة الأقصر، أن على من من يرغب دخول المزاد، شراء كراسة الشروط والتسجيل على بوابة التعاقدات العامة والحضور في الموعد المحدد للجلسة ومعه صور من المستندات الآتية:

مستندات دخول المزاد

(الأصل للاطلاع - كراسة الشروط والمواصفات والتوقيع على أصل الإقرار المرفق بالكراسة- صورة البطاقة الضريبية السارية- صورة السجل التجاري ساري- صحيفة الحالة الجنائية حديثة - صورة الرقم القومي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين - عقد التأسيس بالنسبه للشركات - شهادة التسجيل بالفاتورة الالكترونية - شهادة بعدم وجود مديونية).