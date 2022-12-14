في عيد ميلاد محمد سعد الـ54.. موهبة كوميدية تبحث عن التجديد

يحتفل الفنان محمد سعد، بعيد ميلاده الـ54 اليوم، باعتباره من مواليد 14 ديسمبر عام 1968، ويعد واحدًا من أشهر نجوم السينما، وحققت كثير من أفلامه نجاحًا كبيرًا، وإيرادات ضخمة، لبراعته في تأدية الأدوار الجديدة والمختلفة، لكنه سرعان ما تراجع بسبب التكرار وعدم التجديد، حتى فاجأ الجمهور، بتقديمه شخصية مختلفة مع المخرج شريف عرفة من خلال فيلم الكنز.

نجاح كبير مع اللمبي

مع بداية الألفية الجديدة، خطف محمد سعد الأنظار إليه عام 2000، من خلال فيلم الناظر، بطولة علاء ولي الدين ومع نجاح شخصية اللمبي، التي جسدها بأحداث الفيلم، وارتباط الجمهور بها، قدمها في أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما عام 2002 من خلال فيلم يحمل نفس الاسم.

نجاح شخصية اللمبي، وضعته على مصاف نجوم الشباك، ليعود بعدها عام 2003 في تقديم نفس الشخصية بجوار شخصية رياض المنفلوطي في فيلم اللي بالي بالك، ويحقق نجاحًا مضاعفًا، لتتوالى بعدها الأفلام الكوميدية منها عوكل، بوحة، كتكوت، كركر.

تكرار ممل

لتبدأ بعدها ظهور أصوات تطالب محمد سعد، بعدم تكرار أداءه في أفلامه المقبلة، ولكنه لم يستمع لأحد، وقدّم سلسلة أفلام لم تحقق النجاح الذي اعتاد أن يحظى به، وعن ذلك قال الفنان القدير حسن حسني، الذي قاسمه بطولة أكثر من 10أفلام بأنه نصح «سعد» بضرورة تغيير نفسه في طريقة الأفلام التي يقدمها، ولكنه لم يستمع إليه، ولذلك لم تنجح أخر أفلامه بالرغم من أنه فنان موهوب كثيرًا.