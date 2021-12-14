أشهر إفيهات الفنان محمد سعد.. «إيه اللي جاب القلعة جنب البحر»

تميز الفنان محمد سعد، بين أبناء جيله من الممثلين في السينما، بأدواره المتميزة، وإفيهاته الفريدة من نوعها، حيث يغلب على أفلامه طابع من الكوميديا وخاصةً في النطق، كما أن معظم أعماله السينمائية تنتمي إلى الطبقة الشعبية، واستطاع من خلالها تحقيق العديد من النجاحات في السينما والتلفزيون.

جسد الفنان محمد سعد، الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم 14 ديسمبر، العديد من الشخصيات من خلال أعماله السينمائية، مثل «عوكل»، من خلال فيلم يحمل نفس الاسم في عام 2004، و«اللمبي»، و«رياض المنفلوطي»، من خلال فيلم «اللي بالي بالك»، عام 2003، و«رضا الحناوي»، في فيلم «كركر»، عام 2007، و«كتكوت أبو الليل»، عن طريق فيلم «كتكوت»، عام 2006، وغيرها من الشخصيات الهامة التي جسدها وتركت أثراً في مشواره الفني.

«حلق عليه يا عم بخ»

ومن هذه الشخصيات، استطاع الفنان محمد سعد، أن يقدم عددا كبيرا من الإفيهات التي علقت في أذهان الجمهور، رغم مرور وقت طويل عليها، مثل: «حلق عليه يا عم بخ»، والتي قالها في فيلمه «اللمبي»، أمام الفنان الراحل حسن حسني، وكان هذا العمل من إخراج وائل إحسان، وتأليف أحمد عبد الله، وتشارك في تقديمه عدد كبير من النجوم، منهم عبلة كامل، حلا شيحة، نشوى مصطفى، حجاج عبد العظيم، وغيرهم من الفنانين.

«تصدق سلخت قبل ما أدبح»

قال الفنان محمد سعد، جملة «تصدق سلخت قبل ما أدبح»، في فيلم «بوحه»، التي انتشرت وظل يرددها الكثير من جمهوره حتى الآن، وكان هذا العمل من إخراج رامي إمام، وتأليف نادر صلاح الدين، وشارك في تقديم هذا العمل السينمائي كوكبة من النجوم، مثل مي عز الدين، لبلبة، حسن حسني، مجدي كامل، هشام المليجي، وغيرهم من النجوم.

«كتكوت ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه»

كما انتشر إفيه «كتكوت ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه»، الذي قاله الفنان محمد سعد، بشكل كبير بين جمهور هذا النجم، بعد عرض فيلمه «كتكوت»، إخراج أحمد عواض، وتأليف طارق الأمير.

«إيه اللي جاب القلعة جنب البحر»

وأطلق الفنان محمد سعد، إفيه «ايه اللي جاب القلعة جنب البحر»، الذي أصبح يردده الجمهور بشكل كبير حتى الآن، من خلال أحداث فيلم «عوكل»، من إخراج محمد النجار، وتأليف سامح سر الختم.