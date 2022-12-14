عاجل.. رئيس الوزراء: لن نتدخل في تسعير السلع عدا «الاستراتيجية»

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تتدخل في تسعير السلع في الأسواق، ولكن يهمها انضباط الأسعار والإعلان عنها في المحال والمنافذ، عدا بعض السلع الاستراتيجية التي ستعلن عن مدى سعري لها، بالتنسيق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي منذ قليل، أن هدف الحكومة هو ضمان توافر السلع في الأسواق، وبسعر عادل، بعيداً عن المبالغة في الأسعار.

وتابع: « رسالتنا كحكومة للسوق كله، يهمنا كدولة انضباط الأسعار، ولا نتدخل في التسعير، يهمنا أن يكون سعرا عادلا».

وشدد على أن وزارة التموين مدت مبادرة الرئيس لزيادة مخصصات التموين في الدعم الاستثنائي حتى نهاية العام المالي الحالي.

وشدد على أن الحكومة ترغب في أن يكسب التاجر والمصنع، لكن بهامش مناسب، وأن تتوافر السلع بسعر مناسب.