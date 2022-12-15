«الأرز المفرفر» و«القلايا» أشهر أكلات بدو مطروح.. «بياكلوا 5 وجبات يوميا»

ارتبطت القبائل العربية في صحراء مصر الغربية بمحافظة مطروح، وحتى القبائل الليبية، بأكلات بدوية لها تاريخ كبير منها مصرية وأخرى ليبية، وثالثة من أصل مغربي وتونسي، خاصة وأن هذه القبائل ذات أصول عربية.

5 وجبات يتناولها بدو مطروح

وتشتهر المجتمع البدوي في محافظة مطروح بتناول 5 وجبات يومية على مدار اليوم، حسب إبراهيم الزوام، باحث في أطلس الفلكلور الشعبي البدوي، لـ«الوطن»، تبدأ بوجبة الفطور وتكون في الصباح الباكر، ويعقبها وجبه نطلق عليها في البادية الضحوية «وقت الظهيرة»، ووجبة الغداء، وتكون منتصف النهار، ووجبة العصور، وموعدها آخر النهار، ووجبة العشاء وتكون في أول الليل، ونختم بها طعام اليوم.

مكونات مشتركة في طعام البادية

ولدى قبائل مطروح، تتضمن معظم الأكلات البدوية من الدقيق الخالص أو الشعير بسبب فقر البيئة الصحراوية آن ذاك، ويضاف إليها السمن قبل أن يُعرف العسل أو صلصة الطماطم، طبقاً للشيف ناصر المالكي، الذي يعد من أشهر طباخين البادية في محافظة مطروح، شارحاً لـ«الوطن»، أن بعض الأكلات أدى البادية اشتهرت في جميع ربوع مصر، ونالت إعجاب زوار مطروح، من المصطافين سنوياً، مثل المكرونة المبكبكة، والأرز المفرفر الأحمر بالطاطم والصلصة، والقلايا «الكبدة الضاني»، والكسكسي المغربى، بالخضار واللحمة.

أكلات بدوية ذات أصول مغربية

وترجع أشهر الأكلات البدوية لأصول مغربية، حسب «الشيف ناصر»، مثل الكسكسى كما توجد أكلات ذات أصول بدوية ومنها أكلة تسمى «أبو مردم»، وهي عبارة عن شاه من الضأن أو دجاج يحري تتبيله ثم تدفن في باطن الأرض في حفرة مليئة بالجمر لينضج في أسرع وقت ممكن وتقدم على مائدة الغداء أو العشاء، والمكرونة المبكبكة، وهي عبارة عن مكرونة يتم طهيها سريعاً باللحم مع الطماطم، وسميت بالجارية أي «السريعة»، وتقدم في الغداء، والقلايا، وهي كبده وبعض الأشياء الأخرى كالقلب والفشة، ويتم طهيها معاً بالزيت والفلفل الأسود والأخضر والبصل والملح وتقدم عادة في وجبة الضحوية، ظهراً طبقا للعادات والتقاليد البدوية.

ومن بين الوجبات المفضلة لدى أبناء مطروح، هي الأرز الذي يطهى بطرق أنواع كثيرة ولكنها متشابهة في كثير من مكوناتها كالرز المبوخ الذى يطهى على البخار والأرز الأصفر بالحساء المغربى والأرز المفرفر الأحمر باللحم الضأني وعصير الطماطم ويقدم في الغداء، والكسكاس ذات أصل مغربى ويطهى على البخار ويقدم مع حساء الخضار، وأرز باللبن عبارة عن أرز يطهى باللبن الرائب ويظهر ذا لون أصفر لامع مع المرق بلحم الضأن.

ووفق الشيف، فإن أكلة «بو نافع»، وهي عبارة عن بيض مقلي مع التمر ويقدم في الضحوية والعشاء، وعيش مقطع بنوعيه قديد اللحم المجفف ولبن عبارة عن طحين يتم تقطيعه إلى شرائح ويطهى مع اللبن الرائب والرب أو بالصلصة ولحم الضأن المقدد، والدشيشة وهي عبارة عن حبيبات من الشعير المطحون تطهى بالماء أو باللبن أو بالصلصة مع اللحم الضأن وتقدم في الغداء، وعصيدة بالحساء، وتتضمن طحين مطبوخ مضافاً إليه الحساء وتقدم في الغداء كطبق إضافي.

أكلات الحلو البدوي

وذكر «الشيف ناصر»، أن أكلة المفروكة المكونة من تفتيت خبز المجردق إلى فتات مع السمن أو الزبدة عليه ثم عجوى التمر ويفرك جيداً إلى أن يصبح متمازجاً ويقدم كحلوى، والبقينة، وهي شعير يتم تحميصه ويطحن مع بعض الإضافات حسب الواضع كزيت الزيتون والسكر، والزميتة، ويضم شعير منقوع يتم تحميصه ثم تهريسه مع بعض من الإضافات تختلف حسب الطاهى كالكمون والملح وزيت الزيتون والزعتر والعسل والعجوى.