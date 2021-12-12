تفاصيل تخلص شيف مأكولات من حياته في المنوفية بطلق ناري.. «معرفش يخس»

كشف مصدر أمني، تفاصيل إقدام شيف مأكولات، على التخلص من حياته بطلق خرطوش، في إحدى قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، موضحا أن المتوفي كان يحاول التخلص من وزنه الزائد خلال الفترة الأخيرة، ولكن دون جدوى، فأصيب على إثر ذلك بأزمة نفسية بسبب وزنه الزائد ورغبته الشديدة في عمل تخسيس للجسم.

مصدر أمني يكشف كواليس العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري

وأضاف المصدر الأمني، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الشاب يبلغ من العمر 24 سنة، وقام بإطلاق النار على نفسه داخل شقته ومات في الحال، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم سؤال أهل المتوفي وجيرانه عن تفاصيل وفاته.

وأوضح المصدر الأمني، أنه جرى نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة المستشفى، ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، نافيا ما تم تداوله عن وجود أي شبهة جنائية حول الوفاة.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى العثور على جثة شاب يدعى «ا.م»، مصاب بطلق خرطوش في قرية كفر وهب التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حيث انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع شاب يدعى «ا.م»، بطلق ناري، بقرية كفر وهب التابعة لمركز قويسنا، وانتقلت ضباط إدارة البحث الجنائي إلى مكان الواقعة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية كفر وهب التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، بعد معرفة الإعلان عن وفاة الشاب، حيث تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في القرية خبر وفاة الشاب بطلق ناري، دون معرفتهم بتفاصيل الواقعة، مطالبين بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.