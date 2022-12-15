تداول 47 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر، اليوم الخميس، ارتفاعاً في حركة تداول البضائع العامة والمتنوعة، وبلغ حجم التداول 47 ألف طن.

8 سفن متواجدة على أرصفة المواني

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة المواني التابعة للهيئة اليوم الخميس 8 سفن، وتم تداول 47 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و950 شاحنة و51 سيارة.

وذكر البيان الصادر عن الهيئة، أن حركة الواردات اليوم سجلت 37 ألف طن بضائع، و433 شاحنة، و50 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 11 ألف طن بضائع، و427 شاحنة، و14 سيارة.

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وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين «أمل» و«بوسيدون إكسبريس»، وغادرت السفينتان «الحرية» و«دليلة».

وشهد ميناء نويبع تداول 2300 طن بضائع عامة ومتنوعة، و225 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة «سينا»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1655 راكبا بموانيها.