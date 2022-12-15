«التعليم العالي» تنظم المؤتمر الدولي الأول لتطبيقات الاستشعار من البُعد

نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، المؤتمر الدولي الأول لتطبيقات الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء «ICRSSSA 2022»، خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر الجاري، بمُشاركة وفود من دول «روسيا، إيطاليا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، ألمانيا، تونس، الإمارات، الجزائر»، فضلًا عن مشاركة 150 باحثًا من مصر، و12 باحثًا من الدول العربية والأجنبية، وذلك بمدينة الغردقة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تبادل الأفكار والرؤى في مجال الاستشعار من البُعد

انطلقت فعاليات المؤتمر برئاسة الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، ويهدف المؤتمر إلى نشر أحدث الأفكار والأبحاث والتقنيات الحديثة، وتبادل الأفكار والرؤى في مجال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء ونظم المعلومات الجغرافية، والتي سوف تُسهم في تطوير علوم الفضاء والاستشعار من البُعد وتطبيقاتها لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

وأوضح الدكتور محمد بيومي زهران أن المؤتمر تناول عدة محاور بينها، إدارة الموارد المائية، والتنمية الزراعية، والسكان والتخطيط العمراني، والجيولوجيا، والثروة المعدنية والمحجرية، والموارد الأرضية، وتوثيق التراث الحضاري والمواقع الأثرية، واستخدام تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والتصوير الجوي، وتحليل الصور والبيانات الفضائية.

فاعليات اليوم الأول

وتضمنت فاعليات اليوم الأول كلمة «روزا لاسابونارا»، الأستاذ بالمجلس القومي الإيطالي للبحوث CNR، وجاءت بعنوان «من الفضاء إلى المكان: تحليل وتكامل وتفسير بيانات الأرض الكبيرة في عصر كوبرنيكوس»، عبر الفيديو كونفرانس، وكلمة «رستم أصلان»، الأستاذ بمجال الأقمار الصناعية بجامعة إسطنبول بتركيا، بعنوان «مجموعات الأقمار الصناعية الصغيرة للمهام المختلفة، أحدث التقنيات في تركيا والعالم».

وجاءت فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر بموضوعين رئيسيين هما «الذكاء الاصطناعي وتطبيقات إنترنت الأشياء وأنظمة الأقمار الصناعية وتطبيقاتها»، وتم افتتاح جلسة للملصقات المُشاركة بالمؤتمر وتضمنت العديد من الأبحاث في مجال تطبيقات الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء.

ذكاء اصطناعي للوصول إلى أفضل الحلول الجغرافية المُستدامة

وأقيم على هامش فعاليات اليوم ورشة عمل بعنوان «ذكاء اصطناعي للوصول إلى أفضل الحلول الجغرافية المُستدامة»، وتم تقديم موضوعات مهمة ومتنوعة، حيث قدم د. محمد بيومي زهران محاضرة عن المدن الذكية، كما عرض لفيف من أساتذة الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء مُخرجات الهيئة في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في الزراعة الذكية، والري الذكي ومُنظومة المراقبة والتحكم في ضخ المياه من الآبار الجوفية، والتي تطبق الآن في تنفيذ المشروعات التي تخدم خطة الدولة للتنمية المُستدامة 2030، كما عقدت ورشة العمل بالتعاون مع شركة إيدج برو Edge-Pro الشريك الاقتصادي للمؤتمر، والتي قامت بعرض مُخرجات الشركة وأحدث بياناتها في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وانتهت فاعليات المؤتمر في يومه الثالث بموضوعات بحثية في مجالات تطبيقات النمذجة البيئية وإدارة الموارد البحرية والبيئية، وأقيمت على هامش اليوم ورشة عمل تضمنت عمل نموذج قمر صناعيThe Model Satellite CANSAT.

110 مشاركات علمية من 90 مشاركًا

وأشار د. محمد بيومي زهران إلى أن فعاليات المؤتمر تضمنت تقديم 110 مشاركات علمية من 90 مشاركًا ينتمون إلى أكثر من 17 دولة، وتم قبول عدد ٧١ بحثًا للعرض الشفوي، تم تصنيفها إلى عشر جلسات علمية شفوية، حيث تراوح عدد الأبحاث العلمية في كل جلسة من 6 إلى 8 أبحاث، بالإضافة إلى جلسة عرض تسع مطبوعات.

وأعلن رئيس الهيئة ورئيس المؤتمر أسماء الباحثين الذين تم اختيارهم كأفضل أوراق بحثية عُرضت بالمؤتمر، واختتمت فاعليات المؤتمر بتكريم الباحثين من اللجنة العلمية للمؤتمر، وكذلك اللجنة المنظمة والشركات الراعية للمؤتمر.

وعلى هامش المؤتمر، افتتح د. زهران المعرض المُقام لعرض المخرجات البحثية ومجالات العمل وثيقة الصلة بعلوم تطبيقات الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، وذلك بمُشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبنك المعرفة المصري، وجامعة الصداقة الروسية، والجمعية الجغرافية السعودية، وشركة إيدج برو Edge-Pro، وهيئة المساحة العسكرية، كما شاركت شركة هيكساجون Hexagon كشريك بلاتيني، وشاركت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كشريك ذهبي، وشركة هيد ايروسبيس Head Aerospace كشريك فضي للمؤتمر، فضلًا عن مشاركة مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، ومعهد بحوث الإلكترونيات، وجامعة عين شمس كشركاء علميين للمؤتمر.