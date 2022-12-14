وزير التعليم العالي يناقش تطوير كليات التربية مع الوكالة الأمريكية للتنمية

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، خاصة في مشروع تطوير كليات التربية، وتدريب الخريجين على أحدث طرق التدريس، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في أساليب التعليم عالميا.

تنفيذ مُبادرة المعلم المُتميز بكليات التربية

وخلال استقبال وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وممثلين عن الجامعات الأمريكية؛ لبحث آخر مُستجدات التعاون العلمي بين الجانبين، اليوم الأربعاء، استعرض عاشور المناقشات السابقة مع الوكالة، مشيرًا إلى مشروع تطوير كليات التربية في الجامعات المصرية، الذي يستهدف تطوير البرامج الدراسية، بالتعاون مع نخبة من الجامعات الأمريكية الرائدة في هذا المجال.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع «مُبادرة المعلم المُتميز»، المُمولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي يُنفذها مركز تطوير التعليم (EDC)، وتهدف إلى تعزيز قدرات طلاب كليات التربية في الجامعات الحكومية المصرية؛ لإعداد وتطوير المعلمين في المراحل الابتدائية، وتزويدهم بمهارات مُتميزة.

أهداف مبادرة المعلم المتميز

وتستهدف المُبادرة 15 كلية تربية في الجامعات الحكومية المصرية، بالتعاون مع عدد من الجامعات الأمريكية الرائدة، لتصميم وتنفيذ برامج إعداد وتأهيل المعلم في مرحلة البكالوريوس ودبلوم الدراسات العليا، وتطوير برامج دراسية جديدة في كليات التربية.

وأشاد الوزير بالمُبادرة، التي تُساهم في تزويد المعلمين بمهارات مُتميزة لدعم جودة التعليم في مصر، ورفع كفاءة مؤسسات التعليم المصرية، مشيرًا إلى أنه «المُبادرة ستناقش خلال الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للجامعات».

تفعيل المبادرة فور انتهاء ورش العمل

وتطرق الاجتماع إلى خطوات تطبيق المُبادرة، المقرر تفعليها فور الانتهاء من عقد لقاءات وورش عمل مع مسئولي كليات التربية؛ لاختيار الجامعات المصرية الشريكة في المُبادرة، والتي تمتد لـ5 سنوات، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد مُمثلو الجامعات الأمريكية دعمهم لمشروع تطوير كليات التربية، والتعاون مع الجامعات المصرية فيه، لإكساب الخريجين المهارات والمعارف اللازمة، وتحسين جودة التعليم في مصر.

وحضر اللقاء الدكتور أيمن فريد، مُستشار نائب الوزير لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، والدكتور محمد الشرقاوي، معاون الوزير للتمويل والاستثمار، والدكتور جيفري ميليجان، من جامعة فلوريدا، والدكتور نيكول تومسون، من جامعة أريزونا، والدكتور صومه بوجودة من الجامعة الأمريكية في بيروت، والدكتور راندي هاتفيلد، والدكتورة هيلين بويل، من مركز تطوير التعليم.