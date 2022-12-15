حبس موظف بالمعاش والبحث عن نجله بتهمة قتل بائع في مشاجرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بحبس موظف بالمعاش 4 أيام على ذمة التحقيق، وسرعة تكثيف الجهود لضبط نجله، لاتهامهما بالتعدي على بائع بالضرب في مشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب أولوية شراء قطعة أرض، ما تسبب في وفاته، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة المجني عليه، وطلب تحريات المباحث.

مصرع بائع في مشاجرة بالقليوبية

ولقي بائع مصرعه إثر إصابته بكسر في قاع الجمجمة خلال مشاجرة نشبت بينه وبين موظف بالمعاش ونجله، بمنطقة عرب العيايدة، بدائرة مركز شرطة الخانكة، بسبب خلاف على أولوية شراء قطعة أرض تعدى خلالها المتهم ونجله على المجني عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية وإحداث إصابته.

ونُقل المصاب لمستشفى السلام بالقاهرة لتلقي العلاج، إلا أنه توفى أثناء تقديم العلاج له، وتمكن رجال مباحث المركز من ضبط المتهم الأول، وحُرر محضر بالواقعة، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة وحبس المتهم الأول وطلب تحريات المباحث.

كسر في الجمجمة

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من مستشفى السلام بالقاهرة، باستقبال شخص مصاب بكسر بقاع الجمجمة وتوفي خلال تقديم العلاج له.

وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من «م إ إ»، 25 سنة، بائع فاكهة، مصاب بكسر بقاع الجمجمة، وطرف ثان «م إ م»، 66 سنة، بالمعاش، ونجله «س م إ»، 38 سنة، بائع فاكهة، بسبب الخلاف على أولوية شراء قطعة أرض بمنطقة عرب العيايدة دائرة المركز، وتعدى خلالها الطرف الآخر على الأول بعصا خشبية وأحدثا إصابته.

واوضح المحامي أحمد عبد الستار لـ«الوطن»، أن الواقعة تعد في التوصيف القانوني مشاجرة وضربا أفضى للموت، والعقوبة فيها تصل إلى السجن من 7 سنوات حتى 15 سنة، وفي حال توافر نية السبق والإصرار وفق التوصيف القانوني للنيابة تصل العقوبة للإعدام والسجن المؤبد، وفق ما جاء في قانون العقوبات.