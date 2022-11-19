الإعدام لسائق «توك توك» قتل زوجة شقيقه في الخانكة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالإعدام شنقا لسائق «توك توك»، لاتهامه بقتل زوجة شقيقه باستخدام سلاح أبيض «سكين» بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر الحكم في الدائرة الثالثة جنايات بنها، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحي ويصا ومصطفى خلف محمد أمين ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

إحالة المتهم للجنايات

وكشفت أوراق القضية أن المتهم «محمد ع»، 34 سنة، سائق «توك توك»، مقيم القلج دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، قتل عمداً المجني عليها «هبة س»، زوجة شقيقه، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيضا «سكين».

سائق يقتل زوجة شقيقه

وذكرت أوراق التحقيقات أن المتهم ما أن أبصر المجني عليها تخرج من باب المسكن ظنا منه ذهابها لملاقاة أحد الأشخاص الغرباء، قام بالمسير خلفها محرزاً أداة بطشه، وعندما خالفت كل ظنونه الشيطانية توجه صوبها حال انتظارها لنجلتها على درج إحدى المحلات والتي أرسلتها لابتياع بعض المأكولات، وحال ذلك حاول التحدث معها فقامت بنهره مهددة إياه بإبلاغ زوجها «شقيقه» بتعرضه لها بالطريق العام.

وعلى إثر ذلك قام بإشهار سلاحه الأبيض وقام بالصعود لمكان تواجدها أمام ذلك المحل وسدد إليها عدة طعنات قاتلة وتركها وخطى خطوتين مبتعداً عنها.

وأوضحت أوراق التحقيقات أن المتهم نوى إزهاق روحها فعاد إليها مرة أخرى، وقام بتسديد طعنة أخيرة لها، محدثاً إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها وحياة جنينها.