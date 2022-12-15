وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يفتتحان فرع دار الإفتاء في مطروح غدا

أعلن الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، وصول الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية إلى مدينة مرسى مطروح، لافتتاح فرع دار الإفتاء غدا، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم.

وزير الأوقاف والمفتي يصليان الجمعة بمطروح

وقال وكيل وزارة الأوقاف لـ«الوطن»، إن وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ مطروح سيؤدون صلاة الجمعة غداً في مسجد العوام، وسيعقبها التحرك إلى المقر الجديد الذي جرى إنشاؤه مؤخرا لدار الإفتاء المصرية بجوار مكتبة مصر العامة، وسط مدينة مرسى مطروح لافتتاحه.

وتكثف مديرية الأوقاف بمطروح استعداداتها داخل مسجد العوام، والذي يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الديار المصريه غدا لأداء شعائر صلاة الجمعة، حيث تُجرى أعمال دهانات للمسجد من الخارج، وأعمال النظافة والتعقيم لصحن المسجد من الداخل والخارج، وذلك بحضور عمد ومشايخ وعواقل وشباب قبائل وعائلات محافظه مطروح في ظل احتفالات تتوالى منذ ثلاثة أيام بمناسبة عيد محافظه مطروح القومي.

التليفزيون ينقل شعائر خطبة الجمعة

ومن المقرر أن يخطب وزير الأوقاف خطبة الجمعة في مسجد العوام بمدينة مرسى مطروح، ويتم نقل شعائر صلاة الجمعة من خلال التلفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم، وسيعقد محافظ مطروح لقاءً مع مفتي الديار المصرية ووزير الأوقاف بمكتبه على هامش زيارتهما للمحافظة.