وزير الأوقاف يكرم رئيس إدارة الشؤون المالية والإدارية بعد رحلة حافلة من العطاء

كرَّم محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية عبد الحميد عمر؛ لبلوغه سن المعاش، بعد رحلة حافلة من العطاء، وذلك بحضور قيادات وزارة الأوقاف، مشيدًا بجهوده وتفانيه في العمل طوال فترة خدمته.

حق الزمالة والجوار

وأكد وزير الأوقاف خلال حفل التكريم أنه لعل من التوافق أن خطبة الجمعة المقبلة بعنوان: «حق الزمالة والجوار»، مشيرًا إلى أن الإنسان يمر بمراحل مختلفة في حياته، وبكل مرحلة ينبغي أن يفكر الإنسان هل عمل خلال تلك المرحلة على إحياء القيم الإنسانية واكتسب حب غيره أم خسر غيره ونفسه، مؤكدًا أن القيم الإنسانية ليست أمرًا ثانويًّا أو مجرد أمر إنساني، إنما هي عقيدة وشريعة ودين ندين به لله عز وجل، فيجب أن يسود الحس الإنساني الراقي سائر معاملاتنا، وأن على الجميع أن يتعاون لصالح البشرية جمعاء، حيث يقول الحق سبحانه: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا»، ودون هذه القيم يفقد الإنسان الأمان النفسي والاجتماعي.

حب الناس نعمة

كما أكد أن حب الناس نعمة، وهو دليل على حب الله للعبد، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم، لمن سأله: يا رسولَ اللهِ متى أكونُ مُحسِنًا؟ قال: إذا قال جيرانُك: أنتَ مُحسِنٌ فأنتَ مُحسِنٌ وإذا قالوا: إنَّك مُسيءٌ فأنتَ مُسيءٌ.

وضرب نماذج عديدة من الجوانب الإنسانية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، موجهًا شكره للجميع على هذه الروح الطيبة، متمنيًا كل التوفيق له، وأهداه نسخة من كتاب الله عز وجل إكرامًا لمسيرته المتميزة في خدمة الوطن.