مكتبة الإسكندرية تطلق موقع «بيبليوجرافيا النقوش العربية والإسلامية»

أطلقت مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، من خلال مركز دراسات الخطوط بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات موقع «بيبليوجرافيا النقوش العربية والإسلامية»، وذلك في احتفالية مقامة بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات بالمكتبة بحضور كوكبة من العلماء والباحثين والمتخصصين في مجالات الآثار والتاريخ والمكتبات واللغات الشرقية.

وتحدث الدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، أن الرقمنة تدعم اللغة العربية على الإنترنت، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لإطلاق الموقع استمرت لمدة 3 سنوات، بمشاركة فريق تقني وآخر بحثي عملا بجد وتميز، ما استدعى أن تقوم المكتبة بعمل ببليوجرافيا، وفضلت أن يكون رقميًا خاصة في ظل توافر أحدث الوسائل ولتسهيل الخدمة على الباحثين.

حفظ 400 ألف كتاب تم إنتاجه بمكتبة الإسكندرية

أشار المهندس أحمد سمير قائم بأعمال رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمكتبة الإسكندرية، إلى إن المكتبة تسعى بشكل مستمر إلى إتاحة المعرفة للجميع رقميًا باستخدام التقنيات الحديثة، ومن أجل حفظ جميع المواد التي يتم إنتاجها في المكتبة حتى وصل إلى 400 ألف كتاب، وبذلك تعد أكبر مكتبة رقمية على شبكة الانترنت.

واستعرض «سمير» أهم المشروعات الرقمية التي تنفذها المكتبة لخدمة اللغة العربية، حيث اهتمت ببناء الأرشيف الطبي العربي، الذي يضم 500 مخطوط عن الطب العربي القديم، كما اهتمت برقمنة الكتاب الشهير «وصف مصر» بالتعاون مع المجمع العلمي المصري.

هدف الموقع التسهيل على الباحثين

جدير بالذكر أن الموقع يهدف إلى نشر التعريف بالإنتاج العلمي للباحثين في مجال النقوش العربية والإسلامية، كما يؤكد الموقع دور مكتبة الإسكندرية في تيسير وتسهيل عمل الباحثين من أجل الوصول لمحتوى تلك الدراسات ويقدم الفرصة للباحثين لإضافة إنتاجهم العلمي الجديد لكل ما يصدر من مؤلفات ودراسات تضمنت نقوشًا عربية وإسلامي .

3 سنوات كاملة لوضع رؤية عن الموقع

وعكف فريق بحثي من مركز دراسات الخطوط لمدة تربو عن 3 سنوات على وضع رؤية مكتملة وخطة عمل مرنة لإنجاز محتويات الموقع، التي خضعت بدورها للمراجعة العلمية والتدقيق اللغوي، كما جاء شعار الموقع مصممًا بالخط الكوفي المربع على يد المصمم الشهير دكتور مأمون الصقال.