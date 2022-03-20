مركز بحوث سخا.. تقاوي قمح وأرز بجودة عالية من إنتاج الباحثين المصريين

تعتبر محطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ، المركز البحثي الأول في منطقة الشرق الأوسط، وإحدى القلاع البحثية المهمة لإنتاج التقاوي عالية الجودة من الأقماح والأرز والذرة الشامية وبذرة القطن، مقامة على مساحة 11 ألف فدان وهو ما يوازي نصف المساحة المنزرعة للحقول البحثية لوزارة الزراعة على مستوى الجمهورية.

أصناف قمح عالية الإنتاج

الدكتور محمود أبو يوسف مدير مركز بحوث الأرز بمركز بحوث سخا، قال لـ«الوطن»، إن المركز يستنبط سلالات من تقاوي القمح، أصناف تقاوي قمح سخا 95، وسخا 96، وهي أصناف يصل إنتاج الفدان منها إلى 22 أردب قمح، وتعد من أفضل سلالات القمح على مستوي العالم، وهي من إنتاج الباحثين المصريين.

إنتاج فدان الأرز يصل إلى 4.5 طن

وأضاف أن مركز بحوث سخا، ينتج تقاوي أرز يصل إنتاج الفدان من المحصول إلى 4 أطنان ونصف الطن، وهي سلالات تقاوي أرز 101، و102، و103، وسخا 104، وجيزة 177، وجيزة 178، وجيزة 182، وسوبر 300، وسوبر 300 تحيا مصر، وهي أصناف أرز عالية الإنتاج وتصلح للزراعة في جميع الترب المختلفة، الخفيفة، والطينية.

15 مركزا بحثيا متنوعا

جدير بالذكر، أن مركز بحوث سخا يضم 15 مركزا بحثيا متنوعا ما بين بحوث الأرز، والقمح، والغربلة، والبساتين، والنحل، والحشرات، والأسماك، والموالح، والثروة الحيوانية، والحشرات، والتربة، والثروة الداجنة، وغيرها من المراكز البحثية المتنوعة ، وجرى إنشاؤه عام 1960، ويضم مئات المعامل البحثية الحقلية العملية، وكذلك المعملية.