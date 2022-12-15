السيسي يناقش مع ليندسي جراهام العلاقات المصرية الأمريكية والسلام بالشرق الأوسط

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم في واشنطن، السيناتور ليندسي جراهام، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيناتور ليندسي جراهام رحب بزيارة السيد الرئيس إلى الولايات المتحدة، مشيدا بمتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومعربا عن التطلع لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية التي تربط بينهما ونقلها الى افاق ارحب خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات.

السيسي يعرب عن تقدير مصر للعلاقات المتميزة الممتدة بين مصر وأمريكا

من جانبه، أعرب الرئيس عن تقدير مصر للعلاقات المتميزة الممتدة عبر عقود بين البلدين الصديقين، ومشيرا في هذا الإطار إلى حرص مصر على مواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا والأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، حيث أوضح الرئيس في هذا الصدد أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة للمساهمة في تسوية الأزمات الذي تشهدها المنطقة والتي تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن جهود مصر تهدف إلى السعي لتحقيق الحلول السياسية بالمقام الأول ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، باعتبار ذلك السبيل الفعال للتصدي للعناصر والتنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى إهدار مفهوم الدولة ونشر الفوضى على حساب الأمن والاستقرار.

مناقشة الجهود الجارية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط

كما تطرق اللقاء إلى الجهود الجارية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أشار الرئيس إلى أن جهود تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تتم وفق ثوابت المرجعيات الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام، مؤكداً سيادته دعم مصر لمختلف الجهود الرامية لتنشيط عملية السلام واستئناف المفاوضات على هذا الأساس، وعلى نحو يضمن حقوق وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الأمر الذي يغير الواقع الحالي ويفتح آفاقاً لمرحلة جديدة من الأمن والتقدم والتعايش السلمي لجميع شعوب المنطقة.