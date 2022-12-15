محلل سياسي أمريكي: مشاركة الرئيس السيسي في القمة تضيف إليها قيمة كبيرة «حوار»

أكد الدكتور ماك شرقاوى، المحلل السياسى الأمريكى، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى القمة الأمريكية - الأفريقية تعطى لها ثقلاً كبيراً، نظراً لدور مصر المحورى والقوى، سواء داخل القارة الأفريقية أو خارجها، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تأخرت فى دعم القارة الأفريقية خلال العقود الماضية، لا سيما أن بعض الدول الأخرى سبقتها عبر ضخ المليارات فى مشروعات داخل القارة، لكن الولايات المتحدة أدركت هذا التأخير وتسعى إلى أن يكون لها دور إيجابى فى أفريقيا.

وأضاف «شرقاوى» فى حواره لـ«الوطن»: «فرصة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية أن يجتمع الرئيس الأمريكى جو بايدن بقادة الدول الأفارقة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى»... وإلى نص الحوار:

شرقاوي: مصر استطاعت تسليط الضوء على القضايا الأفريقية وإبرازها للعالم خلال توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي

كيف ترى مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى القمة الأمريكية - الأفريقية المنعقدة فى واشنطن؟

- الحضور المصرى ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى القمة يعطى لها ثقلاً كبيراً، نظراً لدور مصر المحورى والقوى، سواء داخل القارة الأفريقية أو خارجها، كما أن مصر ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى وأثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، استطاعت أن تسلط الضوء على القضايا الأفريقية وتبرزها للعالم فى جميع المحافل والفعاليات التى شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهذا ما شهد به المراقبون الدوليون، وهناك العديد من النجاحات التى تحققت خلال تلك الفترة، وثبت أن مصر خلال توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى كانت المدافع والمساند الأول لقضايا القارة، واستمرت فى الدعم لدول القارة حتى الآن.

وما رأيك فى انعقاد القمة الأمريكية - الأفريقية فى هذا التوقيت؟

- الولايات المتحدة الأمريكية تأخرت فى دعم القارة الأفريقية خلال العقود الماضية، لا سيما أن بعض الدول الأخرى سبقتها عبر ضخ المليارات فى مشروعات داخل القارة، لكن الولايات المتحدة أدركت هذا التأخير وتسعى إلى أن يكون لها دور إيجابى فى أفريقيا من خلال دعم المشروعات فى دول القارة وفتح قنوات اتصال مع هذه الدول عبر منتديات مختلفة المحاور، سواء كانت اقتصادية أو سياسية لتطوير التعاون الثنائى بين الجانبين.

كيف ترى مشاركة 49 قائداً أفريقياً فى القمة المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن؟

- فرصة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية أن يجتمع الرئيس الأمريكى جو بايدن بقادة الدول الأفارقة، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، لا سيما أن المنتديات التى ستتم على هامش هذه القمة ستكون مفيدة لكلا الجانبين الأمريكى والأفريقى، سواء من خلال الاتفاقيات أو التفاهمات بين واشنطن ودول القارة، كما أن القمة التى تُعقد للمرة الثانية بعد 8 سنوات مهمة للغاية، حيث أعلنت واشنطن عن التزامها بتقديم 55 مليار دولار إلى الدول الأفريقية على مدار ثلاثة أعوام، بالتزامن مع استعدادها لاستضافة القمة الأمريكية- الأفريقية التى سيعلن فيها عن استثمارات جديدة وستبحث الأمن الغذائى الذى تراجع مع الأزمة الأخيرة فى أوكرانيا وتغير المناخ والحوكمة.

أهمية القمة للولايات المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى الوجود فى القارة الأفريقية من خلال المشروعات المختلفة والتفاهمات مع دول القارة، حيث إن واشنطن تدعم الجهود الدولية فى مجموعة الساحل والصحراء، فقارة أفريقيا مهمة بالنسبة للإدارة الأمريكية أمنياً وسياسياً واقتصادياً، كما أصبحت أفريقيا على رأس أولويات القيادة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة.