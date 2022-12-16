الرئيس السيسي يلتقي جو بايدن على هامش القمة الأفريقية الأمريكية

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره الأمريكي جو بايدن على هامش القمة الأفريقية الأمريكية.

ورحب الرئيس الأمريكي بالرئيس السيسي خلال فاعليات جلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية بالقمة الأفريقية الأمريكية.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لنظيره الأمريكي على حسن الاستضافة، وتنظيم هذا المحفل العام الذي يأتي في وقت يمر به العالم بلحظات استثنائية، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل لها.