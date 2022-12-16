موعد صلاة الجمعة في المحافظات.. القاهرة 11:50 صباحا

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صلاة الجمعة في المحافظات والقاهرة، للاستعداد للذهاب إلى المساجد مبكرا، لقراءة القرآن الكريم، وانتظار خطبة الجمعة.

موعد صلاة الجمعة في المحافظات والقاهرة

وجاءت موعد الصلاة اليوم الجمعة في المحافظات والقاهرة، وفقا للهيئة العليا للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 05:11 صباحا

موعد صلاة الجمعة 11:50 صباحا

موعد صلاة العصر 38: 2 مساء

موعد صلاة المغرب 4:57 مساء

موعد صلاة العشاء 6:20 مساء

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر 5:18 صباحا

صلاة الجمعة 11:56 صباحا

صلاة العصر 2:41 مساء

صلاة المغرب 5:00 مساء

صلاة العشاء 6:24 مساء

مواعيد الصلاة في قنا

وقت صلاة الفجر 5:00 صباحا

وقت صلاة الجمعة 11:45 صباحا

موعد صلاة العصر 2:41 مساء

وقت صلاة المغرب 5:00 مساء

وقت صلاة العشاء 6:20 مساء

مواقيت الصلاة في المنصورة

وقت صلاة الفجر 5:12 صباحا

موعد صلاة الجمعة 11:50 مساء

موعد صلاة العصر 2:36 مساء

موعد صلاة المغرب 4:54 مساء

موعد صلاة العشاء 6:18 مساء

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:56 صباحا

موعد صلاة الجمعة 11:44 صباحا

موعد صلاة العصر 2:44 صباحا

موعد صلاة المغرب 5:04 مساء

موعد صلاة العشاء 6:22 مساء.