موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة موعد صلاة الجمعة، للاستعداد للذهاب إلى المساجد مبكرًا بوقتٍ كافٍ، من أجل قراءة القرآن الكريم، والجلوس لسماع خطبة الجمعة.

وتستعرض «الوطن»، من خلال السطور التالية، موعيد صلاة الجمعة، في القاهرة والمحافظات الأخرى، وفقًا لما أعلنته الهيئة المصرية للمساحة، اليوم الموافق 9 ديسمبر 2022.

مواعيد صلاة الجمعة

حددت الهيئة المصرية للمساحة، موعد صلاة الجمعة في القاهرة عند الساعة 11:47 صباحا، وفي مدينة الإسكندرية عند الساعة 11:52 صباحا، ومدينة طنطا عند الساعة 11:48 صباحا، وفي مدينة المنصورة عند الساعة 11:47 صباحا، وفي مدينة سوهاج عند الساعة 11:45 صباحا، وفي مدينة المنيا عند الساعة 11:49 صباحا، وفي مدينة أسوان عند الساعة 11:41 صباحا، وفي مدينة مطروح عند الساعة 12:3 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان العصر الساعة 2:36 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 4:55 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان العصر الساعة 2:39 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 4:58 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:18 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية

موعد صلاة العصر الساعة 2:36 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 4:55 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:18 مساءً