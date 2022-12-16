مصادر غنية بالكالسيوم لبناء الجسم.. أبرزها البصل والسبانخ وأجنحة الدجاج

يعمل الكالسيوم على تكوين 99% من العظام بالجسم ويشكل القوة البدنية، لذا يجب أن يحتوى أي نظام غذائي على احتياجات الجسم المطلوبة من الكالسيوم لتشكيل القوة والبنية، ومساعدة القلب على الانقباض وعمل إنزيمات الجهاز الهضمي لعدم تجلط الدم والجهاز العصبي لأداء مهامه.

ويفضل تناول كميات من الأطعمة الغنية بالكاليسوم على مدار اليوم حتي يسهل امتصاصها، فإذا تناولت وجبة واحدة غنية بالكالسيوم تحتوي على أكثر من 500 مجم «الكمية الموجودة في كوب كبير من الحليب»، فإن جسمك سوف يمتصها أقل بكثير مما لو كنت تستهلك كميات صغيرة على مدار اليوم.

ما هي أفضل المصادر للكالسيوم

ويعد الحليب واللبن والجبن عالي الجودة والسردين وخاصة عظامه وأجنحة الدجاج، مصادر قوية وطبيعية للكالسيوم، حيث توفر اثنتان منها 400 مجم أو نحو ذلك من 700 مجم من الكالسيوم الذي نحتاجه يوميًا، وبالنسبة لمن يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، فأن السبانخ تحتوى على الكالسيوم لكن امتصاصاها لا يتم بسهولة، وكذلك الأمر بالنسبة للمكسرات والبروكلي واللفت والخضر.

ولا تتعلق صحة العظام بالكالسيوم فقط، بل تحتاج إلى «فيتامين د» الذي يساعد على امتصاص الكاليسوم بنسبة 50%، لكون ناقلات الكالسيوم عبر بطانة الأمعاء تعتمد على «فيتامين د» في عملها، بحسب صحيفة «dailymail».

ووفقا للصحيفة، فيعمل البصل ومثله الثوم والبقوليات والخرشوف والتمر والشعير، كسماد لتغذية بكتيريا الأمعاء حيث تصبح أكثر حمضية وهو ما يجعل الكاليسوم أكثر قابلية للامتصاص، وتقوم بكتيريا الأمعاء بتفكيكها لإنتاج أحماض دهنية تساعد في تنظيم الخلايا الآكلة للعظام «الخلايا المسؤولة عن تكسير العظام» وكتلة العظام.

فائدة البصل في بناء الكالسيوم بالجسم

وتشير الأبحاث، إلى أن البصل يلعب دورًا داعمًا مهمًا، إذ يحتوي على مركبات تحفز بانيات العظم «الخلايا التي تولد عظامًا جديدة»، ووجدت دراسة نشرت عام 2009 في مجلة Menopause، أن النساء فوق سن الخمسين اللاتي تناولن البصل مرة واحدة أو أكثر يوميًا كان لديهن كثافة عظام أفضل من أولئك اللاتي تناولن البصل مرة واحدة في الشهر أو أقل، وأن والنساء اللاتي يأكلن البصل يوميًا يمكن أن يقللن من خطر الإصابة بالكسور بأكثر من 20 % مقابل أولئك الذين لا يتناولون البصل مطلقًا.

التمارين والأنظمة الغذائية القاسية

وتعد التمارين الرياضية مفيدة للعظام، وخاصة تمارين حمل الوزن والجري أو المشي السريع أو التنس أوصعود الدرج لأنها تمارس القوة التي تشجع الخلايا على تكوين عظام جديدة استجابةً لذلك.

كما أن اتباع نظام غذائي قاسٍ من أسوأ هذه الأنظمة التي تقلل من كثافة العظام، ووجدت الأبحاث التي أجرتها جامعة كولورادو في الولايات المتحدة، أن فقدان العظام الناتج عن فقدان الوزن لم يتم استعادته عند زيادة الوزن، لذا احرص علي تناول مصادر الكالسيوم والبروتين، بما يتوافق مع النظام الغذائي.