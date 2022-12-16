إصابة شخص وزوجته في حادث انقلاب تروسيكل بالغربية

أصيب شخص وزوجته بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسم، إثر انقلاب تروسيكل بالقرب من قرية سبرباي التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.

انقلاب تروسيكل

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بمدينة طنطا، إخطارا يفيد بورود بلاغ بانقلاب مركبة تروسيكل على طريق قرية سبرباي بدائرة مركز شرطة طنطا، وإصابة شخصين من مستقليه بإصابات مختلفة ومتفرقة في الجسم.

إصابة زوجين

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة شخص يدعى «احمد. إ»، 36 عاما، حالته متوسطة، وإصابة زوجته وتدعى «كريمة. ال»، 30 عاما، في حالة خطرة، إثر انقلاب مركبة تروسيكل كانا يستقلانها، ومقيمان بقرية نفيا بدائرة المركز.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وجرى رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجار اخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.