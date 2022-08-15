إصابة شخص وزوجته في حادث تصادم سيارتين بطريق الأوتوستراد

أسفر حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي على طريق الأوتوستراد، عن إصابة شخص وزوجته، جرى نقلهما للمستشفى على الفور لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ بالحادث

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الإدارة المعنية بالخدمات على الطرق، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق بين الجبلين بالأوتوستراد ووجود مصابين، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، مدعومة بسيارات الإسعاف لنقل وإسعاف المصابين.

نقل المصابين

بالإنتقال والمعاينة، تبين إصابة شخص وزوجته جراء الحادث، جرى نقلهم لأحد مستشفيات المعادي لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

المرور ترفع آثار الحادث

ودفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش وفرقة من رجال المرور تمكنوا من إزالة الحطام ورفع آثار الحادث لتسير العمل بالطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد أن توقفت لبعض الوقت جراء الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة والتي طلبت تقرير الحالة الصحية للمصابين للإطلاع عليها، وكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها وسرعة إجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وموافاة الناية بالمستجدات وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.