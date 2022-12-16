مفتي الجمهورية: لا مانع من الأذان الموحد بمساجد المدينة الواحدة

قال فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام إنه لا مانع من الأذان الموحد في جميع المساجد بالمنطقة الواحدة، بآلية واحدة وبالتوقيت الواحد للمكان، حيث يكون الأذان الموحد في القاهرة الكبرى بتوقيتها، وأذان موحد في محافظة مطروح بتوقيتها، وهكذا.

4 فروع لدار الإفتاء في المحافظات

وقال مفتي الجمهورية، اليوم الجمعة، في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش افتتاح فرع دار الإفتاء بمطروح، إن فروع دار الإفتاء الجديدة في محافظات مطروح وأسيوط والإسكندرية وبني سويف تقدم خدمات دينية وفتاوى من خلال العلماء الموجودين بجميع الفروع، بالاشتراك مع الفرع الرئيسي لدار الإفتاء في القاهرة.

فتاوى شفوية وإلكترونية

وأضاف مفتي الجمهورية، خلال زيارته مطروح، أن هناك فتاوى شفوية وأخرى إلكترونية عن طريق شبكات الإنترنت وموقع دار الإفتاء في فروع الإفتاء بالقاهرة والمحافظات الأربعة لسرعة التوصيل الخدمات للمواطنين في كل مكان.

وأوضح المفتي أن فرع دار الإفتاء بمطروح مجهز على أعلى مستوى من الأجهزة الإلكترونية الحديثة، لتقديم أداء في العمل يتماشى مع العصر التكنولوجي.

وكان مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أدوا صلاة الجمعة في مسجد العوام بمدينة مرسى مطروح.