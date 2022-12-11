مفتي الجمهورية: المتطرفون يهاجمون تجديد الخطاب الديني لأغراض دنيوية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن المتطرفين وأصاحب الأفكار المنحرفة يهاجمون جهود الدولة في تجديد الخطاب الديني لأغراض دنيوية من خلال استغلال الدين بغلاف ديني لدغدغة مشاعر الأمة.

جاء ذلك خلال ندوة «الشباب وقضية الوعي» اليوم، بقاعة «تحيا مصر» بكلية العلاج الطبيعي ببنها، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، وشباب جامعة بنها، وأعضاء هيئة التدريس، والتي تأتي في إطار بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ودار الإفتاء المصرية في مجالات التدريب والبحوث والتعاون في عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل لمناقشة القضايا المشتركة.

استغلال الدين لأغراض سياسية أمر محكوم عليه بالفشل

وأكد مفتي الديار المصرية أن استغلال الدين لأغراض سياسية أمر محكوم عليه بالفشل إلى قيام الساعة، مشيرا أنه أصدر كتابا بعنوان «التأسلم السياسي دراسة في فشل استخدام الدين للحصول على أغراض سياسية»، وبه صفحات موثقة من التاريخ.

ووجه مفتي الديار رسالة الى الشباب بعدم الانسياق وراء الفكر الزائف والتدين الشكلي، أو الاستجابة لأي فكر منحرف.

أهمية قضية الوعي والتحديات التي تواجه شباب الأمة

وفي كلمته خلال الندوة، وجه مفتي الديار المصرية نصيحة للشباب حول أهمية قضية الوعي والتحديات التي تواجه شباب الأمة، مشيرا أن الدولة في الجانب الديني تحديدا وقفت على الكثير من التحديات.

وأوضح مفتي الديار المصرية أن قضية الخطاب الديني يعزف على أوتارها المتطرفون والمنحرفون لدغدغة مشاعر الأمة بغلاف ديني مغلف بأهداف خبيثة، تم رصدها وتحليل رسائلهم الخبيثة، خاصة من خلال السوشيال ميديا، حيث أرادوا أن يصلوا لأغراض دنيوية، مستغلين الدين معبرا، والأزهر الشريف تبرأ منهم على مدار التاريخ.

قضية نشر الوعي بين الشباب من أهم القضايا

فيما قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، في كلمته، إن قضية نشر الوعي بين الشباب من أهم القضايا، والشباب هم أمل المستقبل، ومن سيجنون ثمار ما تحقق من إنجازات.

وأضاف أن نشر الوعي يساعد الشباب في مواجهة التطور الذي يحدث، والوعي يقضي على الجهل والتخلف بمختلف أنواعه، مشيرا أن القيادة الساسية تهتم بالشباب في مصر والعالم، والدليل منتديات شباب العالم التي تنشر الوعي وتنمي العمل السياسي ومشاركة الرؤى والأفكار.

فيما قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن أهداف التنمية المستدامة تركز على التعليم والعمل والشباب لأنهم المستقبل والأمل الذي يلقي عليه مسؤلية النهضة وحملة مسؤليات التقدم والرقي.

وأكد رئيس جامعة بنها على أهمية رفع درجة الوعي بالقضايا المختلفة، وهو ما تسعى إليه الجامعة، بالتعاون مع دار الإفتاء من خلال بروتوكول تعاون بين الطرفين في ظل استعداد مصر لإطلاق منتدى شباب العالم النسخة الرابعة والذي يشكل كافة القضايا، منها المناخ وحقوق الإنسان والتكنولوجيا والجيل الخامس وريادة الأعمال، معتمدين على نجاح النسخ السابقة لمنتديات شباب العالم.