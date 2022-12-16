رئيس الطائفة الإنجيلية: الكنيسة المصرية مُصلحة وأدوارها وطنية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في لقاء للقسوس والشيوخ والشمامسة من محافظة المنيا بمجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، تحت عنوان «كنيستي التي أحبها» بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار والعلاقات السكنية، والدكتور القس ثروت وهيب، وكيل كلية اللاهوت للعلاقات الكنسية، والقس عصام عطية، رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والقس فيليب عبيدالله، رئيس لجنة الحوار والعلاقات المسكونية بمجمع المنيا المشيخي، بمقر التدريب «إطسا» للهيئة الإنجيلية بمحافظة المنيا.

وأعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته الكبيرة لمشاركة قسوس وشمامسة محافظة المنيا، كما قدّم زكي الشكر لرئيس السنودس، ورئيس مجمع المنيا، ورئيس لجنة الحوار والعلاقات المسكونية على تنظيم فعاليات اللقاء.

رئيس الإنجيلية: الكنيسة المشيخية المصرية كنيسة مُصلحة

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: «الكنيسة المشيخية المصرية كنيسة مُصلحة، تؤمن بمبادئ الإصلاح، وسلطان الكتاب المقدس، وهذا ما يشكل إيمان كنيستنا المشيخية في مصر، والذي ينطلق منه دورها الروحي وكذلك أدوارها الوطنية والمجتمعية».

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية: «الكنيسة الإنجيلية المصرية كنيسة وطنية تؤمن بأن حب وخدمة الوطن جزء من إيمانها ورسالتها، وهي ثاني أكبر كنيسة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ونشكر الله على بلادنا الغالية مصر».