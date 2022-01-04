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محمود مسلم

«الطائفة الإنجيلية»: الاحترام والمحبة يجمعان القيادات الدينية في مصر

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الوطن
10:04 م | الثلاثاء 04 يناير 2022
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية، بزيارة الأنبا إبراهيم إسحق، والوفد المرافق له، معتبرًا "أن هذه المناسبات والزيارات تؤكد عمق روابط المحبة الحقيقية"، وأضاف رئيس الإنجيلية "زيارتكم لها قيمة كبيرة في قلوبنا، ونشكر الله على العلاقات بين القيادات الدينية في مصر، التي تجمعها المحبة والاحترام" .

وقال البطريرك إبراهيم: "الفرح بالميلاد يزيد من خلال لقائنا سويًّا، ليس فقط كرموز وقيادات دينية، ولكن أيضًا كإخوة في الرب، فهي رسالة محبة إلى مصر والعالم كله".

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