خبراء التسوية في محكمة الأسرة بالجيزة ينهون خلافا بين زوجين استمر 15 شهرا

انتظرت «نادية» على باب غرفة لا تتعدى عدة أمتار، تدعى مكتب تسوية المنازعات، داخل محكمة الأسرة بإمبابة، دورها في الدخول، لتشكو زوجها أمام خبراء التسوية، بعدما استنزفت معه كافة الحلول الودية، بسبب حماتها التي تتعمد مضايقتها لإنهاء الزيجة لعدم موافقتها عليها منذ البداية، لكن بعد تلقي النصائح من الخبير الاجتماعي وافقت الزوجة على الصلح، والعودة لمنزل زوجها بعد تركه لأكثر من 15 شهرًا.

غرفة التسوية

في مشهد يتكرر داخل غرفة التسوية، حيث جلست «نادية» الزوجة العشرينية بجانب زوجها الثلاثيني تروي تفاصيل من زيجتها للخبراء، قائلة: «والدته بتتعمد تؤرق حياتنا الشخصية وبتدخل في كل كبيرة وصغيرة»، مضيفًة أنها تعرفت عليه عن طريق الجيران وأعجبت به، وتزوجت منه بكامل إرادتها ووافقت على الزواج بعد فترة قصيرة، لكن طوال فترة الخطبة كانت عائلته تمتنع عن التواصل معها، وأقنعها أنه بعد الزواج ستتحسن الأمور بينهم.

عائلته كانت تعاملها بسوء

وتابعت أنه بعد أن تمت الزيجة، وانتقلت للعيش معه تحت سقف واحد، لاحظت في أول زواجهم، أن والدته وشقيقاته لا يأتوا لزيارتهم وأنه هو من يذهب بمفرده لزيارتهم، وبعدها بفترة بدأوا يتبدلوا الزيارات وبدأت الصدامات بينهم، وظهرت معاملتهم السيئة لها، من خلف زوجها، ومن أمامه يعاملوها بلطف شديد، وعندما تشتكي له يكذبها، وكانت والدته طوال 9 أشهر تتدخل في حياتهم بشكل مؤذي، وكانت تذهب لمنزل عائلتها كثيرًا وتعود له على أمل أن يتغير.

وخلال محاولات خبراء التسوية لإيجاد حل يرضيها، قالت الزوجة: «لم يفكر في يوم أن يدافع عنها، بل بدأ يعاملها بسوء مثلهم، والدته وأخواته البنات بيطلبوا مني إني أطلق منه بسبب إنهم مش بيحبوني، وكانت عاوزه تجوزه وحده أحسن مني، ولمات يشتكي له بيرفض يرد عليا، وبيقول إني أنا اللي بسبب المشاكل بينه وبين أهله».

قررت "نادية" أن تترك منزل زوجها بسبب سلبيته في حل المشكلات بينها وبين عائلته، ولجأت لمحكمة الأسرة وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 20954، بعد أن هددتها والدته بزواجه من أخرى إن لم تعد للمنزل من نفسها، وتتأسف لهم، لكنها رفضت بعد أن رفض زوجها طلاقها، وخلال جلسة التسوية الأولى قرر الزوج أن يتعهد أمام الخبراء بعدم زواجه من أخرى، وأقر بذلك في العقد، ووعدها بمعاملة عائلته لها ستكون بالمعروف.