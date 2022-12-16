فضل الدعاء بعد صلاة عصر يوم الجمعة.. «ساعة استجابة»

فضل الدعاء بعد صلاة عصر يوم الجمعة، يبحث عنها الكثير خاصة في يوم الجمعة، إذ يوجد توجد ساعة يوم الجمعة مستحب الدعاء فيها، لا يوافقها العبد المسلم إلا وحقق الله مراده، فورد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة، فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل اللهَ فيها شيئًا إلا أعطاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر».

فضل الدعاء بعد صلاة عصر يوم الجمعة

وعن فضل الدعاء بعد صلاة عصر يوم الجمعة، رأى غالبية العلماء أن ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة تكون بعد العصر، وقبل المغرب، إذ يعد الجمعة من أفضل الأيام وخيرها، ويستحب الإكثار من الدعاء فيه، لعله يوفق ساعة استجابة، وجاء في يوم الجمعة ما ورد في صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ؛ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ».

بعض الأدعية المستحبة بعد صلاة عصر يوم الجمعة

وبخلاف فضل الدعاء بعد صلاة عصر يوم الجمعة، توجد بعض الأدعية التي يمكن ترديدها يوم الجمعة ساعة الاستجابة وهي:

– «اللهمّ إنّي أسألك عيش السّعداء، ونزل الشّهداء، ومرافقة الأنبياء، والنّصر على الأعداء، يا سميع الدّعاء. يا ذا قولٍ وعطاء، وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفًا، وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين».

- «اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك».

- «اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي».