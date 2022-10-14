ماذا نقول يوم الجمعة؟ تعرف على أدعية وسنن مستحبة

يعد يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس فيه خلق سيدنا آدم وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، إذ يتساءل الكثير من المسلمين عن ماذا نقول يوم الجمعة وهل هناك أدعية مستحبة في هذا اليوم الطيب المبارك لاسيما وأنه فيه ساعة يرجى فيها الإجابة.

ماذا نقول يوم الجمعة وهل هناك أدعية مستحبة؟

وفيما يتعلق بسؤال ماذا نقول يوم الجمعة وهل يوجد أدعية مستحبة، فقد أوصنا رسونا الحبيب بالإكثار في الدعاء يوم الجمعة وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ".

وبخصوص ماذا نقول يوم الجمعة وهل يوجد أدعية مستحبة، فإنه يستحب الإكثار من الدعاء بما يريده العبد من ربه من خيري الدنيا والآخرة، وقد نشره اليوم مجمع البحوث الإسلامية على صفحته بموقع فيس بوك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه «إن في الجمعة لساعة، لا يوافقها مسلم، قائم يصلي، يسأل الله خيرا، إلا أعطاه أياه» صحيح مسلم.

واستكمالا للحديث عن موضوع ماذا نقول يوم الجمعة من أدعية مستحبة فإن هناك سنن لهذا اليوم المبارك منها الاغتسال والتبكير في الذهاب إلى المسجد لسماع الخطبة، وأيضا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: (إنَّ من أفضلِ أيامِكم يومَ الجمعةِ، فيه خُلِقَ آدمُ، وفيه قُبِضَ، وفيه النفخةُ، وفيه الصعقةُ، فأكثروا عليَّ من الصلاةِ فيه، فإنَّ صلاتَكم معروضةٌ عليَّ، إنَّ اللهَ حرَّم على الأرضِ أن تأكلَ أجسادَ الأنبياءِ).

أدعية مستحبة يوم الجمعة

وهناك العديد من العبارات والأدعية المستحبة التي يمكن الدعاء بها في يوم الجمعة بشكل عام، ويمكن أن يدعو العبد ربه بما يشاء من خيري الدنيا والآخر ومنها:

«اللهم في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة».

«اللهم اغفر لي وعافني، واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم، وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين».

«اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك».

«اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل».

«ربنا لا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهبّ لنا من لدُنك رحمة، إنك أنت الوهاب».

« ربنا هبّ لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما»

«اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين».