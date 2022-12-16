ورشة عمل حول ريادة الأعمال الداخلية والابتكار تؤكد أهمية الاستثمار في البشر

شاركت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ورشة عمل حول ريادة الأعمال الداخلية والابتكار في الإدارة العامة التي تم تنظيمها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في إطار مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة.

«شريف» تؤكد أهمية بناء القدرات والاستثمار في البشر

وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة شريفة شريف إلى أهمية بناء القدرات والاستثمار في البشر بفكر جديد ومتطور من الحكومة، لافتة إلى دور الدولة في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وإتاحتها عبر طرق مختلفة ومتنوعة وتقديمها إلى المواطن بسهولة ويسر باستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة.

وسلطت شريف الضوء على أهمية دعم ثقافة ريادة الأعمال والابتكار والإبداع لدى الجميع وليس فقط الشباب، مشيرة إلى الشراكة بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومؤسسة GIZ والتي بدأت منذ عام 2018 وتم من خلالها تنفيذ العديد من البرامج التدريبية في مجال بناء القدرات ونشر الوعي في مجال الحوكمة في المؤسسات الحكومية.

وكانت ورشة العمل بحضور مانيجا جارديزي، مدير مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة بـ GIZ، الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات للابداع التكنولوجي ونائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، الدكتور أشرف عبد الوهاب، مدير إدارة التحول الرقمي بشركة SAP، الدكتورة رحاب فراج، مدير عام إدارة تنمية وتطوير القدرات البشرية بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.