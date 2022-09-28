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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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محافظ القاهرة يلتقى وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ

كتب:

وائل فايز
05:07 م | الأربعاء 28 سبتمبر 2022
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لبحث أوجه التعاون بين الجانبين في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بهدف إعداد طلاب وخريجي تعليم فني مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل ولديهم التدريب المناسب للحرف والصناعات المختلفة في ظل التحول نحو الاقتصاد الأخضر والآثار المترتبة على تغير المناخ العالمي.

التركيز على التعليم الفني الخاص بهذه الحرف

وناقش الاجتماع ما تتميز به محافظة القاهرة من صناعات وحرف يمكن أن تطور من خلال التركيز على التعليم الفني الخاص بهذه الحرف، وتوفير المدارس الفنية المتخصصة وورش وأماكن التدريب لطلاب التعليم الفني، وذلك ضمن تعاون جمهورية مصر العربية والحكومة الألمانية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «برنامج دعم التشغيل والتدريب».

عدد المدارس في المحافظات 

يذكر أن محافظة القاهرة تعد أكبر محافظة بها مدارس تعليم مزدوج بإجمالي 23 مدرسة تعليم فني.

شهد الاجتماع اللواء علاء رشاد السكرتير العام، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى بالمديرية، وآخرين. 

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.