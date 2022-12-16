الرئيس السيسي يؤكد اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولي

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولي، انطلاقاً من حرص مصر على تعزيز التعاون بينها وبين البنك الدولي، امتدادا للشراكة المثمرة بين الجانبين خاصة في ضوء الأزمات الدولية المتعاقبة التي يتعرض لها العالم وتبعياتها على كل الحكومات لاسيما من الدول الناشئة، وذلك لدعم الجهود الوطنية بمصر للحفاظ على مسار التنمية الشاملة الذي تسلكه الدولة بكل محاوره الاقتصادية والاجتماعية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في مقر إقامته بواشنطن، رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.